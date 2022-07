After 4 : le couple Tessa et Hardin est au plus mal dans la nouvelle bande-annonce

Tessa et Hardin décident de faire une pause dans la nouvelle bande-annonce de "After - Chapitre 4". Un dernier film pour conclure la saga romantique tirée des romans d'Anna Todd.

After 4 : la conclusion d'une longue romance

Lentement mais sûrement, la romance entre Tessa Young et Hardin Scott va avoir sa conclusion. La saga After (tirée des romans d'Anna Todd) a débuté en 2019 au cinéma. Un premier film vendu comme une romance sulfureuse entre une fille sage et un bad boy. Rien de bien original, mais suffisant pour attirer un jeune public qui, soit prendrait cette histoire avec un certain second degré, soit se contenterait d'un érotisme soft au possible. Deux suites ont ainsi vu le jour et un quatrième opus s'apprête à sortir : After - Chapitre 4. Un ultime long-métrage pour terminer la saga, ou presque. En effet, un préquel sur le passé de Hardin, et une suite portant sur les enfants du couple sont en préparation.

Concernant After 4, on retrouvera donc le couple qui galère toujours autant à maintenir leur relation. Il faut dire que déjà dans les films précédents on avait du mal ce qui retenait Tessa. La jeune fille aura passé son temps à subir la jalousie absurde et le caractère possessif d'Hardin. À force, on aurait aimé qu'elle se trouve quelqu'un de plus stable. Mais ce n'est pas l'histoire qu'a voulu raconter Anna Todd. Et une fois de plus, le couple sera au plus mal, comme on peut le voir dans la nouvelle bande-annonce (en une d'article).

Hardin se lance dans un roman

Alors qu'ils semblent décidés à faire une pause, Hardin va se lancer dans l'écriture d'un roman pour raconter sa relation avec Tessa. Un roman qu'il nomme sans surprise : After. Sa décision ne va pas ravir Tessa qui n'a pas forcément envie que des lecteurs puissent découvrir une part de sa vie. Mais Hardin semble avoir besoin de passer par là pour régler ses problèmes avec son passé qui ont causé leur séparation.

After - Chapitre 4 ©Voltage Pictures

After 4 aura a priori encore son lot de scènes de sexe faussement sulfureuses (ce sur quoi la saga s'est vendue) et on s'attend à ce que Tessa et Hardin remettent le couvert dès qu'ils se croiseront tout au long du film. Ce sera à découvrir sur Amazon Prime Video, à une date qui n'a pas été précisée.