Aftermath sur Netflix : c'est quoi ce film d'horreur ?

On vous dit tout sur Aftermath, un film à suspense porté par un ancien "X-Men" qui devrait vous faire trembler depuis votre canapé ! C'est dispo sur Netflix.

Aftermath : de quoi ça parle ?

Avant toute chose, Aftermath se traduit en français par "conséquences" ou encore "séquelles". L'intrigue du long-métrage s'articule autour du couple formé par Natalie et Kevin. Alors que leur relation bat de l'aile - malgré une union récente -, tous deux se voient proposer d'emménager dans une demeure pas comme les autres. Mus par l'espoir que cette opportunité inattendue soit synonyme de nouveau départ pour leur histoire, ces derniers acceptent. Seulement, la maison dans laquelle ils ne tardent pas à emménager est marquée par un lourd passé. Cette donnée légèrement inquiétante explique justement son prix particulièrement attractif !

Ainsi, une fois Natalie et Kevin installés, des phénomènes de plus en plus étranges ne tardent pas à survenir, mettant bientôt leurs vies en danger. Tous deux vont vite comprendre que les évènements survenus dans la demeure sont bien plus tortueux et perturbants qu'ils ne pouvaient l'imaginer.

Comme moult films horrifiques avant lui, Aftermath joue donc avec le code bien connu de la maison hantée, confrontant un couple d'ores et déjà en crise à un environnement des plus anxiogènes. Alors, les héros projettent-ils leurs insécurités sur leur nouvelle maison ? Ont-ils affaire à des puissances occultes ou seulement à un voisinage malveillant ? Et, surtout, quels sont les secrets de la maison ? Autant de questions auxquelles ce thriller horrifique devrait apporter des réponses.

Aftermath : avec qui ?

Dans les rôles principaux du long-métrage, on retrouve Shawn Ashmore (Following) et Ashley Greene (Twilight). A leurs côtés, Britt Baron (Lucifer), Alexander Bedria (Ray Donovan), Sharif Atkins (Good Doctor), Diana Hopper (Shooting in Vain), Susan Walters (Tell Me Your Secrets) ou encore Jamie Kaler (NCIS : Enquêtes spéciales).

Aftermath ©Netflix

A la réalisation, on retrouve Peter Winther (Leverage, The Wicked). Cet ancien monteur - et amateur d'horreur - co-signe le scénario du film avec Dakota Gorman (All About Sex).

Où et quand regarder le programme ?