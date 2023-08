Agent Stone : le film Netflix avec Gal Gadot détruit par la critique US

Sorti le 11 août 2023 sur Netflix, "Agent Stone", porté par Gal Gadot, obtient un très mauvais score critique de la presse américaine. Un score plus faible encore que ceux de "Red Notice" et "The Gray Man"...

Un nouvel essai raté ?

Netflix essaye, rassemble des superstars et empile les budgets faramineux, mais pour le moment les résultats se font attendre. Il n'aura en effet échappé à personne que Netflix cherche à établir "sa" franchise d'action-espionnage, un genre très populaire et dominé au cinéma par les franchises M:I et 007.

Red Notice ©Netflix

Il y a ainsi eu en 2021 Red Notice, film d'action qui rassemblait Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson. Une première suite est en cours de production, avec le même casting, et même s'il reste à ce jour le film original Netflix le plus vu sur la plateforme, l'attente du public concernant cette suite apparaît limitée.

Il y a ensuite eu en 2022 The Gray Man, réalisé par les frères Russo avec Ryan Gosling dans le rôle d'un assassin de la CIA seul contre tous. Une suite est aussi prévue, en dépit d'une réception critique plutôt froide. La tendance est ainsi morose, et ce n'est pas Agent Stone avec Gal Gadot qui devrait l'inverser...

Agent Stone obtient un score brutal sur Rotten Tomatoes

La nouvelle production Netflix du genre, Agent Stone, est diffusée mondialement depuis le 11 août. Et malgré quelques séquences d'action plaisantes et la présence de la star israélo-américaine, le film de Tom Harper (Wild Rose, The Aeronauts), n'a pas du tout convaincu la critique américaine. En effet, Agent Stone obtient sur l'agrégateur de notes et critiques Rotten Tomatoes un Tomatometer à 30%, et un audience score à 61%.

À titre de comparaison, Red Notice avait obtenu un Tomatometer à 37%, et The Gray Man une mesure à 45%...

Rachel Stone (Gal Gadot) - Agent Stone ©Netflix

Les reproches sont légion : aucune originalité, prévisibilité extrême du scénario, inspiration molle de la saga M:I, personnages sans aucune consistance... Au mieux anecdotique, Agent Stone semble promis à un oubli immédiat. Ainsi, du côté de RogerEbert.com, on peut lire :

Un pot-pourri trop calibré de films meilleurs que lui, avec absolument aucune originalité ou identité propre, peuplé de personnages génériques, et mis en images avec une réalisation sans inspiration.

On retiendra tout particulièrement la punchline envoyée par Calum Marsh du New York Times :

Si Tom Cruise essaye de sauver les films, comme il est souvent dit à son propos, il essaye de nous sauver de ce genre de films.

Michael Phillips du Chicago Tribune trouve lui une comparaison aussi amusante que violente :

"Agent Stone" fonctionne comme un agent infiltré consciencieux et fatigué, loin en arrière-plan, pendant qu'on regarde autre chose sur son ordinateur.

Quant au San Francisco Chronicle, il y est tout simplement formulé : "Espérons que ce n'est pas le début d'une franchise d'espionnage". Une recommandation susceptible de parvenir aux oreilles de Netflix ? Rien de moins sûr...