Agent Stone : le "Mission Impossible" de Gal Gadot est dispo sur Netflix

Le film d'action "Agent Stone" est disponible sur Netflix depuis le 11 août. On y retrouve Gal Gadot dans le rôle principal, dans une mission qui implique une intelligence artificielle capable de prédire les actions des gens.

C'est quoi Agent Stone ?

Après Red Notice (2021), dans lequel elle partageait l'affiche avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds, Gal Gadot est de retour sur Netflix avec Agent Stone. Cette fois, il s'agit d'un film résolument porté sur l'action. L'interprète de Wonder Woman interprète une agent du MI6, Rachel Stone, qui vient de rejoindre une équipe d'élite dirigée par l'agent Parker (Jamie Dornan). Seulement, Rachel a un autre employeur.

Gal Gadot - Agent Stone ©Netflix

En effet, elle fait également partie d'une organisation secrète qui dispose d'une puissante intelligence artificielle capable de collecter toutes les données d'une personne et d'ainsi prédire ses actes. Une IA qui n'est pas sans rappeler "l'Entité" dans Mission Impossible : Dead Reckoning Partie 1. Comme dans le film porté par Tom Cruise, cette nouvelle technologie va menacer le monde. Car une hackeuse va vouloir s'emparer de cette arme. Mais l'agent Stone sera évidemment là pour tenter l'en empêcher...

Gal Gadot au cœur de l'action

Gal Gadot incarne donc Rachel Stone, un personnage qu'elle décrit avec beaucoup de contradictions. Car Rachel est une incroyable agent secret tout en ayant du mal à respecter les règles. Ce qui permet à la comédienne de la rendre assez amusante quand elle n'est pas en pleine action. Une action qui est évidemment très présente dans le film et qui a permis à l'actrice d'assister (et parfois de participer) à plusieurs cascades.

Pendant le tournage, l'actrice a été surprise par le niveau physique auquel elle était confrontée. Les entraînements et la préparation ont duré des mois avant le tournage. Mais comme elle le déclarait en interview (via Télé-Loisirs), faire toutes ces choses, et notamment les combats au corps-à-corps, reste très plaisant pour elle.

J'aime les combats au corps-à-corps. C'est comme la danse. J'ai été danseuse pendant de très nombreuses années. Alors pour moi faire toutes ces choses c'est comme une danse. C'est une question de timing, et il s'agit de parler avec le corps.

Gal Gadot - Agent Stone ©Netflix

En plus de Gal Gadot, on retrouve au casting Jamie Dornan (la saga Cinquante nuances), l'actrice britannique Alia Bhatt, Matthias Schweighöfer (Army of Thieves) ou encore Sophie Okonedo qui avait déjà croisé Gal Gadot sur le tournage de Mort sur le Nil (2022). Agent Stone a été réalisé par Tom Harper (The Aeronauts) et est à découvrir sur Netflix depuis le 11 août.