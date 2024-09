Ce soir à la TV : un des films les plus cultes d'Harrison Ford (et ce n'est ni Star Wars ni Indiana Jones)

Harrison Ford peut tout faire. Contrebandier et rebelle de l'espace, archéologue et aventurier, espion, et même président des États-Unis tueur de terroristes. Il porte ainsi parfaitement le grand thriller d'action "Air Force One", à (re)voir ce soir du 26 septembre sur W9.

Le vol très turbulent et spectaculaire d'Air Force One

En 1997, au plus fort de sa période hollywoodienne, Wolfgang Petersen réalise son film le plus américain possible, actioner explosif sur fond de crise politique : Air Force One. Après les succès de Dans la ligne de mire et d'Alerte, il est alors en bonne position pour mettre en scène une violente prise d'otages dans l'avion du Président des États-Unis d'Amérique James Marshall, ce dernier prenant les traits d'un Harrison Ford plein de ressources. Et il en faut, pour mettre à mal le plan machiavélique du terroriste russe Egor Korshunov, incarné par un Gary Oldman plus intense que jamais.

Un grand rôle pour Harrison Ford

Qui d'autre pour sauver le monde d'une guerre nucléaire - en commençant par sauver ses proches et soi-même -, sinon le président des États-Unis ? Une idée a priori promise au ridicule, sauf si le président en question est l'icône hollywoodienne Harrison Ford, et qu'alors le réalisateur prenne son travail assez au sérieux pour en faire un spectacle convaincant. C'est ce qui se passe avec Air Force One. Celui-ci tient son spectateur en haleine pendant ses deux heures de temps, dans la plus belle tradition des réussites d'action qui ont fait les beaux jours du cinéma américain pendant les années 90 (Piège en haute mer, Speed, Une journée en enfer, Rock et Volte/Face pour ne citer qu'eux).

Air Force One ©Sony Pictures

Dans cette incarnation de l'homme le plus puissant du monde, Harrison Ford régale, parfaitement crédible au moment de retrouver ses réflexes de la guerre du Vietnam. Tour de force, sa performance dans ce thriller d'action est considérée comme une des meilleures incarnations du président des États-Unis au cinéma, voire la meilleure selon un sondage du Wall Street Journal datant de 2016.

Pour un coût de production de 85 millions de dollars, Air Force One en rapporte plus de 315 millions au box-office mondial. Bien accueilli par la critique, qui loue son efficacité tout en relevant ses clichés et les sabots de son discours pro-américain, Air Force One reçoit deux nominations aux Oscars qui soulignent sa maîtrise du genre de l'action : Oscar du Meilleur montage et Oscar du Meilleur son. Mais aux Oscars 1998, le phénomène Titanic (11 récompenses sur 14 nominations) ne laisse quasiment rien à la concurrence...

Air Force One évite l'erreur de Speed 2

Grand succès, Air Force One a logiquement donné des envies d'une suite à ses auteurs. En mai 2024, le scénariste Andrew W. Marlowe s'est exprimé pour Syfy sur le film, expliquant qu'il y avait bien eu des discussions pour une suite, avec plusieurs idées développées.

Ça a été discuté, mais il y a toujours des difficultés avec ce genre de franchises. Il y a ce problème "Die Hard", où chaque fois que John McClane va quelque part, les terroristes se pointent. Donc on a été très précautionneux. On en a parlé avec les producteurs et tous ceux impliqués dans le premier film, mais on n'a jamais trouvé l'histoire qui aurait fait honneur à ce qu'on avait accompli dans Air Force One. On avait mis la barre très haut ! Il y a eu l'idée qu'Harrison, toujours président, se retrouve sur un porte-avions qui est attaqué, en pleine crise géopolitique. Alors, il y a des choses qu'il peut faire et d'autres qu'il ne peut pas faire, pour ne pas envenimer la situation... Il y a eu de nombreuses variations, mais nous ne sommes jamais arrivés au point où on se serait tous dit : "Ah, c'est parfait ! On ne ne répète pas le premier film. On construit à partir de lui."

Finalement, au vu du mal que Speed 2 a fait à l'héritage de Speed en pensant qu'on pouvait simplement délocaliser la même intrigue d'un bus à un paquebot de croisière, les auteurs d'Air Force One ont bien fait de tenir leur ligne artistique et n'ont pas cédé aux sirènes des dollars, de peur de corrompre le succès et le statut rapidement culte d'Air Force One.