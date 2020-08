Airbnb propose une nuit de cinéma dans le dernier magasin Blockbuster

Paradis des amoureux du cinéma pendant 30 ans, le dernier magasin "Blockbuster" peut aujourd'hui se louer à la nuit grâce à Airbnb. Sortez le popcorn !

Blockbuster : soyez sympa, rembobinez !

Aux Etats-Unis, dans les années 80, les magasins de location font le bonheur des amateurs de soirées films. C'est donc en 1985 qu'ouvre la première boutique Blockbuster à Dallas, au Texas. On y trouve alors 8000 VHS et 2000 Betamax (oui, ça a existé !). C'est l'âge d'or du cinéma popcorn. Indiana Jones se perd dans un temple maudit, les Gremlins terrifient le monde alors que les Blues Brothers le font danser. Des films parfaits que l'Amérique prend plaisir à louer et relouer. Les magasins Blockbuster connaissent alors un succès sans égal et poussent comme des champignons aux quatre coins du globe. En 2004, rien qu'aux Etats-Unis, ce sont 9000 boutiques qui sont ouvertes. Se sentant intouchable, la compagnie refuse même en 2001 une proposition de rachat à 50 millions de dollars de son concurrent direct, un certain Netflix. La suite, vous la connaissez. Le géant du streaming écrase tout sur son passage, mettant quasiment fin à un système économique devenu obsolète. Blockbuster n'a d'autre choix que de mettre la clé sous la porte et fermer toutes ses boutiques. Enfin, ce n'est pas vrai à 100%.

Blockbuster fait de la résistance !

Tel le village d'Astérix tenant tête aux Romains, une dernière boutique a toujours refusé de fermer ! Située à Bend, dans l'Oregon, elle propose toujours dans ses rayonnages des milliers de Blu-ray, de DVD, de VHS et de jeux vidéo à la location. Dans un nouveau coup de pub qui sent bon la nostalgie 80's à la Stranger things, Sandi Harding, la manageuse, propose aujourd'hui de louer les murs pour la nuit. Vous trouverez en effet à la surprise générale le magasin dans les résultats de recherche du site Airbnb. Alors, attention, c'est une offre limitée et seulement trois nuits seront disponibles. Ce qui rend l'expérience encore plus unique et alléchante. Imaginez la scène : vous avez une boutique de location pour vous tout seuls ! N'est-ce pas le rêve de tout cinéphile ?

Pour l'occasion, la disposition du magasin est chamboulée. Un canapé-lit y a été monté avec sa belle housse de couette aux formes géométriques que tout enfant né dans les années 80 a eu. Face à lui, un meuble vintage sur lequel trône une grosse télé carrée.

Tout est à votre disposition, même un lecteur de cassettes VHS pour vous offrir un voyage dans le temps.

Cerise sur le gâteau, vous aurez également gratuitement de quoi vous restaurer. Des pizzas, des sodas et autres réjouissances à la fierté calorique vous sont offertes. Vous avez également un présentoir plein de barres de chocolat, et il ne vous reste qu'à vous servir.

On ne va pas vous cacher que profiter de cette location ne va pas être des plus faciles, encore plus si vous habitez en France. Déjà, car elle est exceptionnelle et ne concernera que les nuits du 18 au 20 septembre. Et parce qu'elle est réservée aux habitants du Comté de Deschutes dans l'Oregon. Par contre, les heureux élus auront la chance d'avoir un prix de location défiant toute concurrence : 4 dollars ! Qui dit moins ?

L'initiative de Sandi Harding est rafraîchissante à l'heure du tout-dématérialisé et rappellera aux plus âgés d'entre nous une époque bien différente. On s'imagine bien passer une soirée avec Tarantino dans ce Blockbuster.