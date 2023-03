AKA : Alban Lenoir plus brutal que jamais dans un trailer explosif

Netflix dévoilera prochainement un nouveau film d'action musclé et brutal, porté par le spécialiste français du genre Alban Lenoir, "AKA". La bande-annonce promet une intrigue retorse, des combats violents et une action explosive.

AKA, Netflix insiste dans l'action

Brique par brique, coup de poing par coup de poing, Netflix se construit une filmographie d'action made in France qui commence à avoir une certaine allure. Après Balle perdue et Balle perdue 2, on retrouve ainsi Alban Lenoir dans une nouvelle production d'action très musclée, AKA, dans laquelle il incarne un opérateur des forces spéciales chargé d'une dangereuse mission d'infiltration. Comme le montrent les images de cette première bande-annonce, il a pris du muscle et fait de nouveau démonstration de son art expert de la bagarre.

Adam Franco (Alban Lenoir) - AKA ©Netflix

Adam Franco est un agent infiltré, effectuant le sale boulot partout où il est nécessaire. Sa nouvelle mission, intégrer une organisation mafieuse en France pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale.

Alban Lenoir sur la lancée de Balle perdue

Pour les cartons Balle perdue et Balle perdue 2, réalisés par Guillaume Pierret et auxquels Alban Lenoir était, en plus d'en tenir le premier rôle, associé à l'écriture du scénario et des dialogues, ainsi qu'à la conception artistique de son action. Sur le même principe, il est aussi à l'écriture de AKA, premier long-métrage de Morgan S. Dalibert qui n'est autre que le chef-opérateur des deux films Balle perdue. Il y a donc de l'action dans AKA, beaucoup d'action, mise en scène et en lumières avec un soin particulier.

À ses côtés, et en face de lui, Alban Lenoir est accompagné d'un solide casting composé notamment d'Éric Cantona, Thibault de Montalembert (Dix pour cent), Saïdou Camara (Validé), Lucille Guillaume, Sébastien Lalanne (Balle perdue), Natoo et Noé Chabbat. Le film arrive sur la plateforme le 28 avril 2023.