Ce film d'action français intègre le Top 10 Netflix mondial 2023 (pour le moment)

Netflix a dévoilé le Top 10 mondial des films les plus regardés sur sa plateforme entre janvier et juin 2023. Et parmi ces titres ayant cumulé des centaines de millions d'heures de visionnage, on trouve un film d'action français porté par Alban Lenoir !

Alban Lenoir, star de Netflix

C'est une très belle performance pour le film français AKA, et pour son acteur principal Alban Lenoir, qui vient d'être révélée par Netflix. Pour la première fois de son histoire, la célèbre plateforme de streaming a publié un rapport bi-annuel particulièrement riche en chiffres, qui couvre les heures de visionnage de plus de 18 000 programmes. Cet effort de transparence a été accueilli chaleureusement par les observateurs.

En effet, il est difficile d'avoir un aperçu complet et univoque des performances des productions développées et/ou distribuées par Netflix, qui jusque-là n'en avait pas trop partagé sur ses méthodes de calcul et sur ses résultats. Ainsi, ce rapport publié le 12 décembre est une mine d'informations très généreuse et bienvenue, même s'il ne couvre que la période s'étirant de janvier à juin 2023.

AKA dans les 10 films Netflix les plus regardés entre janvier et juin 2023

La mesure principale pour Netflix utilisée pour ce rapport est le nombre d'heures visionnées. Sans surprise, ce sont donc des séries qui prennent 18 des places du Top 20 mondial pour le premier semestre 2023, puisque la durée d'une série excède largement celle d'un film à la durée conventionnelle. Seuls deux films intègrent ce Top 20, et ces deux-là sont donc logiquement en tête du Top 10 Films : The Mother et Luther : Soleil déchu.

Entre janvier et juin 2023, le film avec Jennifer Lopez a ainsi enregistré 249,9 millions d'heures de visionnage. Une performance stupéfiante, d'autant plus que le film a commencé sa diffusion le 12 mai. Pour le film avec Idris Elba, spin-off de la série Luther, il a engrangé 209,7 millions d'heures de visionnage, pour une mise à disposition le 10 mars.

AKA ©Netflix

Sur les 10 films de ce classement, neuf sont des productions anglophones, sauf une, à la dixième place : AKA. Le film d'action français porté par Alban Lenoir et réalisé par Morgan S. Dalibert est en effet le seul film non-anglophone à grimper si haut sur le premier semestre 2023, avec un total de 120 millions d'heures de visionnage. Une très belle performance, puisqu'AKA est sorti mondialement le 28 avril. Il se situe juste derrière The Pale Blue Eye, sorti en janvier 2023 et cumulant 120,5 millions d'heures.

Le Top 10 films mondial entre janvier et juin 2023

AKA devrait cependant avoir du mal à conserver cette place, puisque certains films sortis après juin 2023 ont déjà établi des performances de visionnage très élevées, comme par exemple le survival espagnol Nowhere. On en saura plus lors du prochain rapport bi-annuel de Netflix, qui permettra d'avoir une vue complète de l'année 2023.