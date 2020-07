Akira : l'anime culte à (re)découvrir en réalité virtuelle - CinéSéries

En 1988 le manga "Akira" était adapté en film d'animation. Aujourd'hui l'oeuvre est culte et a été une source d'inspiration pour beaucoup. Le 18 juillet, à l'occasion du Cyber-Festival de l'Animation organisé par la plateforme ADN, il sera possible de (re)voir le film dans des conditions exceptionnelles, en réalité virtuelle.

Akira c'est quoi ?

En 1982 Katsuhiro Ōtomo lance le manga Akira. L'histoire se déroule après que la ville de Tokyo a été détruite par une explosion, déclenchant la Troisième Guerre mondiale. Presque quarante ans plus tard, en 2019, Neo-Tokyo est devenue une mégapole corrompue parcourue par des bandes de motards. Un jour, Tetsuo, l'un d'entre eux, a un accident et est capturé. L'armée fait alors des expériences sur lui dans le but de former des êtres ayant des capacités psychiques. S'il finit par s'évader, Tetsuo n'est plus le même. Kaneda, le chef du gang, va donc devoir l'arrêter.

Le manga a eu un gros succès au Japon et en 1988 il est adapté en film d'animation par Katsuhiro Ōtomo. Aujourd'hui Akira est considéré comme une oeuvre culte, complexe et fascinante. Le film engrangea notamment 80 millions de dollars dans le monde. D'ailleurs un film live action est dans les tuyaux depuis plusieurs années. Taika Waititi s'y intéresse fortement, mais il expliquait dernièrement ne plus être sûr de pouvoir tourner un film live d'Akira.

Plongez dans Akira grâce à la VR

La pandémie de Covid-19 a forcé l'annulation des festivals de cinéma et de séries (entre autres). Si certains ont reporté leur édition 2020 à l'année prochaine, d'autres ont pu se tenir en ligne. Voyant cette possibilité, ADN (Anime Digital Network), plateforme de streaming spécialisée dans l'animation, a décidé de lancer son événement : le Cyber-Festival de l'Animation qui se déroulera les 17, 18 et 19 juillet. Dans son communiqué de presse, les organisateurs ont précisé leur volonté de valoriser l'animation japonaise, mais pas que. Ainsi, il sera proposé sur les chaînes Twitch d'ADN, Youtube, Facebook, Twitter et Instagram, différents événements autour des animes, des mangas, du jeu vidéo, de la musique ou encore de la cuisine. On notera par exemple un concert des musiques de l’anime Jojo’s Bizarre Adventure.

Mais l'événement le plus intéressant, pour nous, concerne donc Akira. Le film sera diffusé lors d'une séance immersive en réalité virtuelle, via l’application Ciné VR. Si vous possédez un Oculus Rift, vous pourrez ainsi (re)découvrir le film dans des conditions inédites. L'univers d'Akira est extrêmement riche. Et le film est visuellement impressionnant, avec des scènes particulièrement dynamiques. L'expérience s'annonce donc passionnante. Pour cela, rendez-vous le deuxième jour, le 18 juillet à 20h sur Ciné VR. Précisions tout de même, si l'ensemble des événements sera proposé gratuitement, Akira sera lui accessible à 4.99€.

