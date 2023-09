Al Pacino rejoue son discours culte pour la bonne cause

À l'initiative du réalisateur Richard Curtis, Al Pacino a accepté que son inoubliable discours de "L'Enfer du dimanche" soit utilisé dans le cadre de la lutte contre la crise humanitaire et environnementale mondiale. Et cette nouvelle version du discours donne autant de frissons que l'originale.

Richard Curtis et Al Pacino montent au créneau

Le réalisateur, scénariste et producteur britannique Richard Curtis est un militant de plusieurs causes, dont la cause environnementale. À ce titre, il est à la tête de Project Everyone, un effort de communication de l'organisation The Global Goals, qui vise à éradiquer la pauvreté dans le monde et lutter contre le dérèglement climatique. L'auteur de Love actually a ainsi eu l'idée brillante, pour sensibiliser le plus grand nombre à ces causes, d'utiliser le fameux discours d'Al Pacino dans le film d'Oliver Stone L'Enfer du dimanche.

Un discours qui fait partie des plus grandes prises de parole dans l'histoire du cinéma, prononcé par un des plus grands acteurs de cette même histoire. Et plutôt que de simplement le reprendre tel quel, il a demandé à Al Pacino d'enregistrer une courte introduction à ce discours, qu'il a par ailleurs raccourci et illustré d'images de catastrophes naturelles et humanitaires (vidéo ci-dessous).

"On a besoin du plus grand discours de mi-temps"

Dans L'Enfer du dimanche, l'équipe des Sharks, coachée par Tony D'Amato (Al Pacino) est au fond du trou, gangrénée par les individualismes. C'est la finale du championnat et Tony D'Amato se lance alors dans un formidable discours sur le football, et plus profondément une leçon de vie. C'est cette leçon, parfaitement écrite et mise en scène dans le film, que Richard Curtis a ainsi voulu remettre à jour pour illustrer la situation dramatique dans laquelle le monde se trouve, et à laquelle il faut vite réagir. L'initiative de The Global Goals porte sur 17 projets et une période de 15 ans, entre 2015 et 2030. 2023 étant donc cette "mi-temps" qui doit sonner le réveil.

On a trouvé ce concept d'avoir le plus grand discours de mi-temps, le monde a besoin d'un discours de mi-temps pour changer de direction, et j'ai alors pensé : "est-ce qu'on pourrait utiliser ce discours-là ?"

Richard Curtis a donc contacté Al Pacino pour qu'il l'autorise à utiliser ce discours, ce à quoi l'acteur a répondu positivement, et a même enregistré une introduction inédite pour que le discours de L'Enfer du dimanche colle le plus possible à la situation.