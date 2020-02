Aladdin : une suite commandée par Disney

Vous avez aimé ? Partagez :

« Aladdin » est l’un des nombreux classiques de Disney qui n’a pu échapper à la mode des remakes. La firme de Mickey s’est réjoui des excellents résultats financiers du live action et vient de rendre lancer la préparation d’une suite. Guy Ritchie sera-t-il toujours à la mise en scène ?

1,050 milliard de dollars au box-office mondial. Voilà ce que pèse Aladdin, l’un des gros succès financiers de Disney en 2019. Si vous pensiez que le studio allait s’arrêter en si bon chemin, vous venez de vous fourrer magistralement le doigt dans l’œil. Parce que Disney va continuer d’en faire d’autres (Mulan, La Petite Sirène ou encore Peter Pan vont y passer) et, en plus, Aladdin aura sa suite ! Une idée qui a déjà été évoquée mais rien n’était officiel. On a depuis surtout entendu parler d’un inattendu spin-off sur le prince Anders, le personnage incarné par Billy Magnussen dans le film de Guy Ritchie.

Aladdin 2 en cours d’écriture

Variety rapporte que Disney vient de donner le feu vert pour mettre en marche cette suite. La décision intervient après des mois de réflexion pour trouver le bon angle d’approche. Il ne s’agira pas d’une adaptation de la suite animée, Le Retour de Jafar, mais d’une idée plus originale. John Gatnis et Andrea Berloff seront chargés d’écrire le scénario, pendant qu’on se demande si Guy Ritchie fera son retour derrière la caméra. Le chèque sur une production de la sorte doit être sympa mais pas sûr qu’il s’amuse autant que sur les autres tournages de projets plus originaux. Qu’on aime ou pas son style, ça ne change pas grand chose pour le coup, puisqu’il ne reste pas grand chose de son cinéma dans le premier Aladdin. C’est à se demander pourquoi Disney va chercher des réalisateurs comme ça alors qu’ils n’ont pas une grande marge de manœuvre.

Le média ne donne pas de précisions sur la teneur du casting. Will Smith sera sûrement très heureux de participer si on le sollicite car Aladdin est le plus gros carton financier de sa carrière. Il n’y aurait pas de raison de se passer d’un tel nom qui parle au très grand public. Mena Massoud devrait aussi être impliqué, à moins que la firme prenne le risque de changer de héros principal – les risques et Disney, ce ne sont pas des termes qui vont ensemble. Il en va de même pour Naomi Scott, présentée en Jasmine.

La mise en chantier d’Aladdin 2 étant toute fraîche, il n’est pas nécessaire d’attendre cette suite avant 2022.