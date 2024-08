Hommage à Alain Delon, les films de l'acteur à voir à la télé cette semaine

Suite à la mort d'Alain Delon, les chaînes françaises lui rendent hommage en modifiant leur programmation et en proposant une dizaine de films avec l'acteur, à partir de la soirée du dimanche 18 août et tout au long de la semaine.

Mort d'Alain Delon, les chaînes bouleversent leur programme

On apprenait ce dimanche 18 août matin la mort d'Alain Delon, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, qui s'en est allé à l'âge de 88 ans. En conséquence, plusieurs chaînes de télévision ont décidé de bouleverser leur programme pour rendre hommage au comédien. Et ce, dès ce dimanche soir. Alors que le film d'aventure King était prévu sur France 2, c'est finalement Le Samouraï (1967) qui est proposé sur la chaîne à 21h05. Un grand classique de la filmographie d'Alain Delon qu'on doit au maître du polar français Jean-Pierre Melville. L'acteur y interprète un tueur à gages solitaire et taciturne, qui permet au comédien d'exceller tout en sobriété.

Le Samouraï ©The Criterion Collection

Après ce chef-d'œuvre de film noir, France 2 enchaînera avec un autre classique, La Piscine (1969), dans lequel Alain Delon vit un été torride avec Romy Schneider. De son côté, W9 a décidé de mettre de côté Le Cerveau pour diffuser à la place Borsalino (1969) avec Jean-Paul Belmondo à 21h10. Les spectateurs et les spectatrices pourront ensuite regarder le documentaire Le Mystère Alain Delon à 23h20.

Plein Soleil en début de semaine

Alain Delon sera encore sur plusieurs chaînes durant la semaine. Le lundi 19 août, c'est France 3 qui prendra le relaie avec Plein Soleil (1960) diffusé à 21h10. Un autre classique de la carrière de l'acteur, qui n'est autre que la première adaptation au cinéma du roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith. Un grand film de René Clément, dont le tournage fut particulièrement compliqué pour Marie Laforêt. S'en suivra à 23h05 une rediffusion de l'émission Un jour, un destin qui lui était consacrée.

Sur Arte, il ne sera plus possible de (re)voir Le Corbeau de Henri-Georges Clouzot puisque la chaîne a opté à la place pour Mélodie en sous-sol (1963), un thriller d'Henri Verneuil dans lequel Alain Delon et Jean Gabin tentent de braquer un casino de Cannes. Un film prenant qui se conclut après un long suspense et une séquence finale géniale où des tonnes de billets apparaissent du fond d'une piscine...

Arte enchaînera ensuite avec le documentaire Alain Delon, cet inconnu, avant de proposer une autre collaboration de l'acteur avec René Clément : Les Félins (1964). Viendra ensuite Le Clan des Siciliens (1969), cette fois sur Paris Première et diffusé le mardi 20 août à 21h, porté par un trio mémorable, Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura, le long-métrage contient une scène érotique qui avait gêné le réalisateur Henri Verneuil. Le même jour, c'est un western spaghetti qui sera à l'honneur sur C8 avec Soleil rouge (1971) à 21h10. Ce film au casting de stars internationales (Charles Bronson, Ursula Andress et Toshirô Mifune,) avait fait 3 millions d'entrées lors de sa sortie en salles.

Monsieur Klein pour conclure

Le mercredi 21 août, dès 13h35 sur Arte, il sera possible de découvrir Les Aventuriers (1966), dans lequel Alain Delon se lance à la recherche d'un trésor avec Lino Ventura. Dans la soirée, il faudra ensuite zapper sur C8 pour un autre classique de Jean-Pierre Melville, Le Cercle rouge (1970), un des plus grands polars français, aux nombreuses scènes mythiques...

Enfin, "la semaine Alain Delon" se terminera le vendredi 23 août sur France 5 avec Monsieur Klein (1976), le magnifique drame pendant l'occupation allemande pour lequel l'acteur espérait remporter un César. Un prix qu'il remporta finalement en 1985 pour Notre histoire, mais qu'il n'alla pas récupérer.

Le programme de la semaine