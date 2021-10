Alec Baldwin : "Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse"

Suite au tragique accident qui a coûté la vie à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, Alec Baldwin, qui a actionné l'arme d'où est parti le tir mortel, s'est sobrement exprimé sur Twitter pour signifier son immense peine et apporter son soutien.

Une terrible tragédie endeuille Hollywood

C'est toute une profession qui a été dévastée par l'annonce. Jeudi 21 octobre 2021, sur le plateau du tournage du western Rust, dans la région de Santa Fe, la directrice de la photographie du film Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza ont été touchés par une balle tirée d'une arme à feu, en VO un "prop gun", sensée être un accessoire et donc ne présenter aucun danger. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu, puisqu'une véritable balle se trouvait dans l'arme. Alors que celle-ci aurait dû être uniquement équipée de munitions à blanc. Et celui qui a pressé la détente n'est autre que le co-producteur et acteur principal du film, la star Alec Baldwin.

©KOB4

Le réalisateur de Rust Joel Souza a été blessé mais a déjà pu sortir de l'hôpital. Malheureusement, Halyna Hutchins, 42 ans et mère de famille, a succombé à ses blessures.

Alec Baldwin prend la parole sur Twitter

Après s'être présenté aux autorités pour faire sa déclaration et répondre à plusieurs questions, l'acteur est reparti libre. À mesure que les informations arrivent au compte-gouttes, il apparaît qu'un grave manquement dans la préparation des accessoires serait en cause. Une préparation dont la responsabilité revient entièrement au chef accessoiriste, et qui ne serait être reportée sur les autres membres de l'équipe. En d'autres termes, aucune des personnes - autres que les responsables des accessoires - impliquées lors du tournage de la séquence fatale, ne pouvait anticiper un tel accident.

Alec Baldwin s'est ainsi exprimé sur Twitter :