Alien 5 : retour sur le film abandonné de Joss Whedon

Quand on pense à "Alien 5", on a immédiatement le nom de Neill Blomkamp qui vient en tête, parce que son prometteur projet abandonné a souvent fait l'actualité. Mais le public sait moins que Joss Whedon aurait pu aussi s'occuper de cette suite. Que sait-on dessus ? On fait le point.

Avant Neill Blomkamp, Joss Whedon a tenté de faire Alien 5

Un épisode d'Alien réalisé par Neill Blomkamp est une perspective qui a excité les fans de la saga. À raison, à l'époque, car le metteur en scène lancé et soutenu par Peter Jackson s'était présenté avec le fabuleux District 9. Le potentiel qu'on devinait chez lui aurait pu merveilleusement matcher avec l'univers d'Alien. Si ce cinquième opus a pendant un temps été une affaire sérieuse, l'entreprise est tombée à l'eau. En grande partie à cause de Ridley Scott, qui a voulu reprendre en main sa franchise avec les contestés Alien : Covenant et Prometheus. Malgré l'abandon du long-métrage qu'aurait aimé porter Neill Blomkamp, on a pu en apprendre plus à son sujet à de multiples reprises.

Alien 5 aurait pu se faire d'une autre manière, avec Joss Whedon aux manettes. Le réalisateur/scénariste/producteur a mis un pied dans l'univers lors de la seconde partie des années 90, en signant le script du sympathique Alien, la résurrection. Un quatrième segment dirigé par le Français Jean-Pierre Jeunet et qui s'est distingué par son côté fun. Après cette expérience, Joss Whedon avait en tête un prolongement et il comptait carrément boucler l'arc narratif de Ripley en ramenant l'héroïne sur Terre.

Alien, la résurrection ©20th Century Studios

Un retour sur Terre envisagé pour Ripley

Le scénario devait se dérouler après le final d'Alien, la résurrection, avec Ripley et Call qui ont survécu aux événements que l'on sait. Pour l'héroïne incarnée par Sigourney Weaver, c'était l'occasion de revenir au point de départ. Celui qu'elle a quitté pour embarquer à bord du Nostromo. Sauf que le duo, qui se pense en sécurité, est en réalité suivi par une menace extraterrestre. On ne sait pas exactement comment les choses allaient se dérouler, mais la grande idée était de planter le décor sur notre planète, et ainsi en terminer avec les mésaventures spatiales.

Même si nous avons la certitude que ce projet a existé pendant un moment, les informations concrètes ne sont pas si nombreuses. Néanmoins, on sait qu'il ne s'est pas monté, en partie, parce que Sigourney Weaver n'était pas satisfaite du scénario et du traitement de Ripley. Si l'actrice refusait d'être de la partie, plus rien n'avait de sens - bien qu'on ait vu que l'univers pouvait exister sans elle. La star n'appréciait pas cette idée d'un retour sur Terre et elle ne trouvait pas que cette option était la meilleure par rapport au reste de la saga.

Alien, le huitième passager ©20th Century Studios

Un projet abandonné pour plusieurs raisons

En plus de ce refus de Sigourney Weaver, cet Alien 5 aurait coûté cher et il a eu la malchance d'être envisagé à la mauvaise époque. Au début des années 2000, la Fox veut frapper fort en réunissant deux monstres mythiques à l'écran. Cela donna Alien vs. Predator de Paul W.S. Anderson et ainsi le cinquième volet de la saga initiée par Ridley Scott a été mis sur le côté. À l'inverse de ce qu'on a pu entendre au sujet de la tentative de Neill Blomkamp, Scott n'a apparemment pas été une figure centrale dans l'échec d'Alien 5 par Whedon.

Rappelons désormais que la franchise est détenue par Disney depuis le rachat de la Fox. Une série est en préparation et, ironiquement, elle se déroulera sur Terre. Quant au grand écran, aucun long-métrage n'est officiellement dans les tuyaux.