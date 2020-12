Alien : tout ce qu'on sait de la future série de Noah Hawley

C'est certainement l'annonce la plus intéressante du Disney Investor Day. Au milieu des projets grand public Marvel, Star Wars et Disney, il y a une production qui a attiré notre attention. Le studio a officialisé la série "Alien" de Noah Hawley. Voici tout ce qu'on sait du futur retour des xenomorphes.

Alien : une saga culte

En 1979, Ridley Scott réalise l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Pour son deuxième long-métrage il entre dans la cours des grands avec Alien, le huitième passager. Il engage Sigourney Weaver, Tom Skerrit, Harry Dean Stanton ou encore John Hurt pour livrer une leçon de cinéma. Il engrange un film de science-fiction horrifique, aujourd'hui encore culte, notamment grâce à la présence des xenomorphes, ces extraterrestres emblématiques de la pop culture. Alien est nommé deux fois aux Oscars et remporte même la statuette des Meilleurs effets visuels. Côté box-office, le film rapporte plus de 106 millions de dollars pour un budget de 11 millions.

Alien : Covenant ©20th Century Fox

Face à ce succès, la 20th Century Fox décide de développer une franchise. En 1986, James Cameron succède à Ridley Scott et réalise Aliens le retour. Là encore, le film est un succès critique et populaire. En 1992, David Fincher dirige Alien 3, son tout premier long-métrage. Malheureusement, c'est le début des ennuis. Le film rencontre d'énormes problèmes, que ce soit budgétaire, artistique ou créatif. Enfin, en 1997, le français Jean-Pierre Jeunet met en scène un quatrième et dernier opus : Alien : la résurrection. En tout, ces quatre films ont rapporté plus de 557 millions de dollars au box-office.

Il faut ensuite attendre 2004 pour que les xenomorphes reviennent sur le devant de la scène. La Fox décide de confier à Paul WS Anderson la mise en scène de Alien VS Predator, le premier crossover entre les deux extraterrestres. Les critiques ne sont pas au rendez-vous, mais le film rapporte plus de 177 millions de dollars de recettes. La 20th Century Fox produit donc une suite en 2007 : Alien VS Predator – Requiem. Puis, en 2012, Ridley Scott décide de reprendre le contrôle de sa franchise, et réalise Prometheus. Même si le film reçoit des avis inégaux, cela ne l'empêche pas de produire et de réaliser Alien Covenant en 2017. Depuis, la franchise Alien est à l'arrêt.

Disney relance la franchise

Ridley Scott travaille actuellement sur un nouveau film de la saga. Il compte bien offrir une suite à Prometheus et Covenant. Mais difficile de savoir où en est exactement le projet, surtout depuis le rachat de la Fox par Disney. Côté petit écran, Noah Hawley voulait proposer une série Alien à la Fox. Mais avec le rachat du studio, le projet a été annulé, en tout cas dans un premier temps. En effet, Disney vient de relancer cette entreprise et de donner le feu vert à Noah Hawley.

Le scénariste, producteur et réalisateur américain à qui l'on doit les excellentes séries Legion et Fargo est bien placé pour mener à terme ce projet totalement dingue de série centrée sur l'univers Alien. À l'époque, il voulait offrir un show qui mettrait le xenomorphe au second plan, pour se concentrer sur les tribulations de ses personnages. Un peu comme ce qu'il avait fait avec Legion, qui proposait finalement assez peu de matérialisation des pouvoirs mutants. C'est en tout cas ce qu'il promettait il y a quelques semaines au micro de Observer :

J'ai pensé que ce serait intéressant de développer autre chose. Le format pour la télévision permet d'avoir 10 heures de vidéo. Donc même si je mets 2 heures d'action, il me reste 8 heures pour développer les personnages. Comme avec Legion, l'exercice est le suivant : retirons les super-héros de la série et voyons si c'est toujours une excellente série. Sortons l'Alien de la série et voyons de quoi parle alors le show ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain ? Ensuite, nous déposons les aliens et on se dit : « C'est génial. Non seulement il y a un grand drame humain, mais en plus il y a les aliens ».

Alien : Covenant ©20th Century Fox

Cette série télévisée sera donc produite par Disney, et sera diffusée sur FX / Hulu (pas de sortie sur Disney+ pour le moment). Noah Hawley compte placer l'intrigue de son show sur Terre. Un choix radical et intéressant qui n'a été abordé qu'une seule fois au cours de la franchise, dans l'oubliable Alien VS Predator - Requiem. C'est donc une manière inédite de présenter le mythe en plaçant le déroulement d'une histoire centrée sur les xenomorphes directement sur la planète bleue. Lors de la conférence Disney Investor Day, FX a légèrement teasé la future série :

Attendez-vous à une aventure effrayante qui se déroulera sur Terre dans un futur proche. En mélangeant à la fois l'horreur intemporelle du premier film Alien et l'action ininterrompue du second, ce sera une course effrayante à sensations fortes qui renversera les gens dans leurs sièges.

Ridley Scott est en pourparlers pour rejoindre le projet comme producteur exécutif. En tout cas, cette série Alien sera le premier pas de Disney dans la franchise (hors la saga de comics), et on espère que le rendu sera aussi convaincant que le premier film de Ridley Scott.