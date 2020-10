Alien : pourquoi Ridley Scott n'a pas réalisé la suite ?

Malgré l'énorme succès du film « Alien : le huitième passager », Ridley Scott n'est pas revenu derrière la caméra pour mettre en scène le deuxième épisode. Une décision étrange qui a enfin son explication.

Alien : le huitième chef d’œuvre

En 1979, le jeune Ridley Scott signe un énorme classique du cinéma américain. Pour son deuxième long-métrage, le cinéaste réalise Alien : le huitième passager, une référence absolue de la science-fiction moderne. Récompensé par l'Oscar des Meilleurs effets visuels, le premier Alien avait rapporté plus de 108 millions de dollars au box-office pour un budget de 11 millions. Face à cet énorme triomphe, la 20th Century Fox a évidemment lancé la production de plusieurs suites, sans pour autant demander à Ridley Scott de les réaliser. Pourquoi ?

Pourquoi Ridley Scott n'est pas revenu sur Aliens ?

En 1986, James Cameron est chargé par la Fox de mettre en scène Aliens le retour. Un choix logique puisque le cinéaste sortait de l'énorme succès Terminator, sorti en 1985. Face à la maîtrise du réalisateur, récompensé par le public, la 20th Century Fox a décidé de confier la réalisation du deuxième Alien à ce dernier, au détriment de Ridley Scott.

Ridley Scott n'a même jamais été attaché au projet. Le scénario a été écrit par James Cameron lui-même. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Ridley Scott a expliqué pourquoi il n'avait pas réalisé cette suite :

Chose intéressante, on ne m'a jamais proposé de le faire. Peut-être parce que j'étais un mec assez dur sur les tournages. Ils ne voulaient peut-être pas que je revienne. Mais j'avais l'habitude de ne pas vouloir faire de suite. Donc je ne l'aurais jamais fait.

Ainsi, si Ridley Scott n'a pas réalisé Aliens, c'est tout simplement parce que le studio ne lui a même pas proposé. Dur ! Depuis, le cinéaste a changé son fusil d'épaule puisqu'il a mis en scène Prometheus et Alien : Covenant et qu'il travaille sur une suite de Gladiator. Donc, les suites, maintenant, ça le connaît. Aliens a surpassé le premier opus au box-office, rapportant ainsi plus de 131 millions de dollars de recettes. Et le film a été nommé à sept reprises aux Oscars. Par la suite, deux autres films ont complété la saga : Alien 3 par David Fincher et Alien la résurrection par le français Jean-Pierre Jeunet.

Actuellement, Ridley Scott travaille sur un nouveau film Alien. Le scénario est en court d'écriture par Walter Hill, qui avait déjà travaillé sur le tout premier film de la franchise.