Alien : Ridley Scott se confie sur l’avenir de la franchise

Alors que de nombreux fans attendent des nouvelles du prochain "Alien" après la sortie du dernier film, "Covenant", en 2017, Ridley Scott a fait de nouvelles révélations sur le futur de la franchise. Et elles se veulent rassurantes.

Le premier Alien, un film révolutionnaire

En 1979, Ridley Scott fascinait le public en introduisant un nouveau genre d’horreur au cinéma avec Alien : le huitième passager. L’intrigue du film se déroule au sein d’un vaisseau parcourant l’espace, avec à son bord sept hommes et femmes. Lors d’un arrêt sur une planète déserte, l’un d’eux, l’officier Kane, se fait agresser par une forme de vie inconnue et terrifiante. Après avoir été soigné par le docteur, l’équipage retrouve son train de vie, jusqu’à ce qu’un nouveau corps étranger sorte du ventre de Kane et s’échappe dans le vaisseau. L’équipage se retrouve alors forcé de le combattre pour sa survie…

Alien : le huitième passager avait marqué les esprits à sa sortie, avec une Sigourney Weaver très convaincante au centre d’un film qui présentait une nouvelle forme d’horreur au réalisme jusqu’alors jamais vu. En plus de Weaver, saluée pour sa performance, le film avait propulsé Ridley Scott sous les projecteurs pour ses prouesses derrière la caméra. Depuis, de nombreux films ont pris la suite du premier Alien. Trois cinéastes différents se sont d’abord attaqués aux suites du film original, avec des long-métrages sortis en 1986, 1992 et 2003. La franchise semblait ensuite s’être terminée, aucun nouveau film n’ayant vu le jour pendant de nombreuses années. Jusqu’à ce que Ridley Scott lui-même ne la relance en revenant derrière la caméra pour mettre en boîte Prometheus, proposant une suite à son histoire originale avec un tout nouveau casting cinq étoiles porté notamment par Noomi Rapace et Michael Fassbender. Après une nouvelle pause de plusieurs années, Scott avait ensuite réalisé Covenant, sorti en 2017. Depuis, les fans attendent des nouvelles d’un éventuel troisième film depuis que le cinéaste britannique est revenu à la saga qui l’a propulsé sur le devant de la scène.

Ridley Scott travaille toujours sur la suite de Covenant

Depuis la sortie de Covenant, Ridley Scott s’exprime régulièrement sur un potentiel nouveau film de la saga, comme c’était le cas en juin dernier. Le cinéaste entretient toujours l’espoir de voir un jour une suite au long-métrage. Et il s’est une nouvelle fois confié sur la suite de la franchise. Mais il a cette fois donné des informations plus concrètes sur le projet. Au cours d’une interview pour Forbes dans le cadre de la sortie de sa nouvelle série, Raised by Wolves, le cinéaste anglais s’est vu interrogé sur le futur de la saga lancée en 1979. Et il a donné une réponse qui devrait enthousiasmer les fans, puisqu’il a assuré que le projet est toujours d’actualité :

On y travaille actuellement. On a emprunté un chemin différent et on a essayé de réinventer la franchise avec Prometheus et Covenant. On n’est pas certains de retourner directement à ça parce que Prometheus la réveillait très bien. Mais vous savez, on se pose des questions fondamentales comme : "Est-ce que l’Alien lui-même, la créature qui s’accroche au visage, celle qui sort de la poitrine, sont-elles maintenant à bout de souffle ? Doit-on repenser toute la chose et juste utiliser le mot franchise ?’" C’est toujours la question fondamentale.

On peut comprendre avec ces propos que Scott ne sait pas encore exactement dans quelle direction il veut amener la suite de la franchise. Mais il travaille donc bien sur un nouvel Alien, et on peut donc se montrer optimistes quant aux chances de voir le projet se concrétiser. Nul doute que le réalisateur en donnera régulièrement des nouvelles d’ici-là.