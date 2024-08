Alien Romulus : les premiers avis sont tombés, que vaut le nouveau film de la saga ?

Les spectateurs nord-américains devront patienter jusqu’à ce vendredi 16 août pour voir "Alien: Romulus". Toutefois, certains journalistes ont déjà pu découvrir le long-métrage. Et leurs avis sont prometteurs.

Alien: Romulus arrive cette semaine

La sortie d’Alien: Romulus est désormais toute proche. En France, le film arrivera dans les salles ce mercredi 14 août. Dans ce septième opus de la saga horrifique, de jeunes personnages inspectent une station spatiale abandonnée. Bientôt, ils se retrouvent confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers. Comme expliqué à la fin du mois de juillet, le réalisateur d’Alien: Romulus, Fede Álvarez, a partagé l’avis de Ridley Scott sur son film. Celui qui a lancé la franchise a été très convaincu par ce qu’il a vu. Il a qualifié le nouveau long-métrage de la saga de « put*** de génial ». Et les premiers journalistes ayant pu découvrir le film partagent son avis.

Alien: Romulus ©20th Century Studios

Des journalistes largement conquis

Les premiers journalistes ayant pu voir Alien: Romulus ont été en grande majorité convaincus par la nouvelle proposition de Fede Álvarez. Nikko Caruso a par exemple révélé avoir adoré le film, tandis que Russ Milheim l’a qualifié de « grosse réussite ». Jazz Tangcay a de son côté assuré qu’il s’agit « facilement d’un des meilleurs films de la franchise. »

Cette dernière, ainsi que Tessa Smith, a aussi salué le choix d’utiliser des effets pratiques le plus souvent possible, plutôt que d’avoir recours à des images générées par ordinateur pendant tout le film. Jazz Tangcay a même affirmé que ces effets pratiques étaient si réussis qu’elle en a fait des cauchemars.

La fin du film mise en avant

De nombreux journalistes ont aussi souligné l’efficacité du troisième acte. Nikko Caruso l’a qualifié d’« absolument superbe », et Perri Nemiroff de « fou ». Dans le même ordre d’idées, Nicholas Spake a promis aux spectateurs que le long-métrage proposait « l’un des actes finaux les plus terrifiants de n’importe quel film Alien ».

Bon nombre des journalistes ont aussi eu un mot pour le casting. Ils ont surtout applaudi les performances de Cailee Spaeny et David Jonsson. Ces derniers jouent Rain et Andy, deux des principaux personnages du film. Alien: Romulus semble donc avoir les arguments pour s’imposer comme l’un des films les plus populaires de la saga d’horreur. Espérons pour les fans qu’ils seront aussi convaincus par le long-métrage que les journalistes qui ont déjà pu le voir.