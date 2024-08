Alien Romulus : ce conseil déterminant de Ridley Scott pour le nouveau film

Alien: Romulus est sorti dans les salles françaises ce mercredi 14 août. Son réalisateur, Fede Álvarez, a choisi d’apporter un changement intéressant par rapport aux précédents films de la saga : placer au centre de l’histoire un groupe de jeunes personnages. Alors qu’ils fouillent une station spatiale abandonnée, ces derniers sont bientôt confrontés à l’horreur… En plus de réaliser Alien: Romulus, Fede Álvarez en a signé le scénario avec Rodo Sayagues. Pour cela, les deux hommes ont reçu une aide précieuse : celle de Ridley Scott. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le réalisateur du premier film de la saga a donné des conseils aux deux scénaristes du film, même s’il n’a pas voulu trop s’impliquer. Il y a peu, il est revenu sur ces conseils.

Lors de l’avant-première d’Alien : Romulus à Los Angeles, Ridley Scott a donné une interview à The Hollywood Reporter. Il a expliqué que c’est après avoir vu une première version du film qu’il a donné quelques conseils à Fede Álvarez pour l’améliorer. Il lui a surtout conseillé de raccourcir le long-métrage :

Je lui ai simplement dit ‘Tu n’as pas besoin de m’écouter, mais je vais te dire ce que j’ai pensé.’ Et au lieu de parler, je me suis assis et j’ai écrit quelques notes. (…) Les réalisateurs ont tendance à faire un film trop long. C’était long, et vous ne voulez pas perdre la dynamique de l’histoire. Dans ce genre de films, la dynamique est la chose la plus importante. Il avait tellement de choses, et il n’avait pas besoin de tout cela.