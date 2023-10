Alien : Ridley Scott a vu le nouveau film, ça s'annonce énorme

Le prochain film "Alien", titré "Alien: Romulus", est réalisé par Fede Álvarez. Le cinéaste a pu montrer son film à Ridley Scott, qui aurait grandement apprécié la proposition.

Un retour aux sources avec Alien : Romulus ?

Voilà longtemps qu'on attend que la saga Alien revienne en force. Après quatre films sortis en 1979, 1986, 1992 et 1997, Ridley Scott (le réalisateur du premier Alien) est revenu sur cet univers avec des films un peu différents. D'abord Prometheus (2012), sorte de préquel de la saga mais qui s'en éloigne sur plusieurs éléments. Puis Alien: Covenant (2017), la suite de Prometheus. Même si on trouve dans ce dernier le fameux xénomorphe, il y avait tout de même un certain goût d'inachevé.

Alien: Covenant ©Twentieth Century Fox

On espère donc que le prochain film Alien : Romulus, réalisé par Fede Álvarez ( Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres et Millenium : Ce qui ne me tue pas), reviendra à l'ambiance des premiers opus. Aux dernières nouvelles, le long-métrage se déroulera toujours avant le premier Alien, mais mettra en scène "un groupe de jeunes dans un monde lointain". Ces derniers se retrouveront alors "confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers".

Ridley Scott trouve le film "foutrement bien"

Sur le papier, cela donne envie. Surtout quand on connaît le travail de Fede Álvarez et son penchant pour l'horreur. Et pour nous rassurer encore plus, rien ne vaut l'opinion de Ridley Scott au sujet du film. Lors du DGA Latino Summit 2023, Fede Álvarez a annoncé qu'il avait terminé le montage de son Alien : Romulus et qu'il avait donc dû montrer son œuvre au patron Ridley Scott, toujours présent comme producteur. De quoi mettre un coup de pression au cinéaste qui s'est dit "terrifié" à l'idée de rencontrer Ridley Scott. Mais pour lui, il était important de le voir en personne.

Même s'il allait dire : 'Tu as détruit mon héritage', je voulais être en face de lui et le regarder dans les yeux. Je ne voulais pas recevoir un e-mail disant : 'Ridley dit...'

Finalement, Ridley Scott aurait apprécié le résultat, trouvant le film "foutrement bien".

Il est entré dans la pièce et il a dit : 'Fede, que puis-je dire ? C'est foutrement bien.' Ma famille sait que c'était l'un des meilleurs moments de ma vie d'avoir un maître comme lui, que j'admire tant, qu'il regarde un film que j'ai réalisé, mais surtout qu'il me parle pendant une heure de ce qu'il a aimé. L'un des meilleurs compliments qu'il a dit était : 'Les dialogues sont géniaux. Es-tu le scénariste ?' J'ai dit 'Oui !'

Plutôt rassurant quand on sait que Ridley Scott n'est pas du genre à mâcher ses mots quand il n'aime pas un film lié à une de ses œuvres (comme avec Blade Runner 2049). On attendra tout de même de voir le résultat final pour juger. Rappelons qu'Alien: Romulus doit sortir le 14 août 2024 en salles. On y trouvera notamment au casting Isabela Merced (Dora et la cité perdue, Transformers : The Last Knight), Cailee Spaeny (Mare of Easttown), Archie Renaux (Morbius), Spike Fearn (Aftersun), David Jonsson (Industry) et Aileen Wu.