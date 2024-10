Bonne nouvelle pour la suite de la saga Alien après le succès de Romulus

Après "Alien: Romulus", les héros Rain (Cailee Spaeny) et Andy (David Jonsson) devraient revenir affronter des xénomorphes dans une suite qui vient d'être confirmée par le président de 20th Century Studios.

Alien: Romulus, le pari réussi de Fede Álvarez

Sept ans après Alien: Covenant (2017), la saga horrifique initiée par Ridley Scott est revenue au cinéma cet été avec Alien: Romulus. C'est cette fois Fede Álvarez qui s'est chargé de la réalisation, ainsi que du scénario (co-écrit avec Rodo Sayagues). Le cinéaste a amené une idée intéressante en impliquant un groupe de jeunes amis qui, dans l'espoir de quitter leur planète, se rend sur une station abandonnée pour voler du matériel. Seulement à l'intérieur se trouvent des dizaines de facehuggers. En plus de ces créatures, les héros tenteront aussi de survivre face au xénomorphe...

Alien: Romulus ©20th Century Studios

Alien: Romulus a été une bonne proposition de la part de Fede Álvarez qui, à défaut de proposer une nouvelle identité visuelle (comme avaient fait James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet avant lui), est parvenu à cocher les cases d'un film Alien. En résulte un divertissement efficace porté par une héroïne, Rain (Cailee Spaeny), qu'on aimerait retrouver au plus vite. Ce qui semblait déjà fort probable étant donné le succès du long-métrage. Réalisé avec un budget de 80 millions de dollars, Alien: Romulus a été largement rentable, rapportant plus de 350 millions de dollars dans le monde.

Rain et Andy bientôt de retour

La confirmation vient de tomber grâce à Steve Asbell, le président de 20th Century Studios, qui s'est exprimé sur le sujet dans une longue interview avec The Hollywood Reporter.

Nous travaillons actuellement sur une idée de suite. Nous n’avons pas encore tout à fait conclu notre accord avec Fede (Alvarez), mais nous allons faire le film, et il a une idée sur laquelle nous travaillons.

Même si l'accord avec le réalisateur d'Alien: Romulus n'est pas encore conclu, cela serait en très bonne voie. De plus, Steve Asbell a donné des précisions sur ce que devrait proposer cette suite. À savoir un retour de Rain et Andy (David Jonsson), de plusieurs xénomorphes (ou un autre type d'alien) avec toujours la promesse de "superbes scènes d'horreur".

Les deux survivants, Rain et Andy, joués par Cailee Spaeny et David Jonsson, ont été de véritables points forts du film. Et donc je réfléchi de cette manière en me disant : « Où les gens veulent-ils les voir aller ensuite ? ». Nous savons qu’il y aura des aliens. Nous savons qu’il y aura de superbes scènes d’horreur. Mais je suis tombée amoureux des deux personnages et je veux voir quelle est leur histoire.

Aucune indication n'a été donnée sur un début de production ni même une date de sortie envisagée. Plus de détails pourraient être annoncés dans les semaines à venir.