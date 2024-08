Aliens, robots et voyage dans le temps, ce blockbuster coréen va vous en mettre plein les yeux

"Alienoid : L'Affrontement", blockbuster coréen généreux et décomplexé, sort en salles en France. L'occasion de découvrir un grand spectacle qui, pour une fois, ne vient pas des États-Unis.

Alienoid : L'Affrontement débarque dans les salles françaises

Le cinéma coréen bénéficie aujourd'hui d'une grande visibilité. Pourtant, lorsqu'il s'agit de blockbusters capables de réunir des millions de spectateurs et de spectatrices dans les salles en Asie, en France, il est rare de pouvoir en découvrir sur grand écran. Alienoid - Les Protecteurs du futur (2022) en est un bon exemple. Cette superproduction avait mis deux ans à sortir chez nous directement en vidéo. Des séances exceptionnelles avaient tout de même été organisées, pour préparer le public à sa deuxième partie, Alienoid : L'Affrontement. Celui-ci sort enfin dans les salles françaises ce 28 août, et c'est évidemment à ne pas manquer tant le spectacle proposé est généreux.

Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le premier opus, on y découvre que des extraterrestres enferment leurs prisonniers dans le corps des humains. Le Gardien, un robot surpuissant, est chargé d'intervenir si un prisonnier tente de s'échapper. Il est ainsi amené à voyager à travers le temps avec Thunder, une machine capable de changer d'apparence. Après une intervention en 1380, Thunder ne peut s'empêcher de récupérer Ean, une orpheline, et de la ramener dans le présent. Elle va alors grandir à leurs côtés, avant d'être renvoyée à nouveau dans le passé lors d'une attaque dévastatrice de prisonnier.

Un combat entre hier et aujourd'hui

Entre passé et futur, et en nous baladant d'une époque à une autre, le diptyque Alienoid a vite fait de perdre son audience. Et malgré un rapide rappel des événements au début d'Alienoid : L'Affrontement, difficile dans un premier temps de tout suivre à la perfection. Mais au fond, qu'importe. Car cette super-production mise avant tout sur le grand spectacle et le mélange des genres. Certes, la première partie s'avère un peu bavarde, mais on ne tarde pas à se laisser emporter par ce divertissement explosif et décomplexé qui n'a rien à envier aux productions américaines. À l'image d'un combat impressionnant dans un train, qui n'est que la première partie d'un final encore plus dément.

Côté casting, on retrouve avec plaisir Ryu Jun-yeol et Kim Tae-ri, qui interprètent respectivement Muruk et Ean, bloqués en 1380. Le premier terminait le film précédant en étant infecté par un alien, tandis que la seconde partait à la recherche du vaisseau qui pourra la ramener dans le présent. Bien qu'on pense deviner la suite, Alienoid : L'Affrontement n'a de cesse de surprendre par des retournements de situation concernant ces deux personnages principaux. Mais pas que. Preuve d'une volonté du réalisateur Choi Dong-hoon de relancer constamment son intrigue, même des protagonistes très secondaires se révèlent déterminant pour l'affrontement final.

