Aline : l'avis des spectateurs sur le film de Valérie Lemercier

Découvrez dans la vidéo ci-dessus la sortie de salle du film "Aline", le nouveau long-métrage de et avec Valérie Lemercier, et les premiers avis des spectateurs juste après la séance.

L'avis du public

Aline est le nouveau film de Valérie Lemercier. Cette dernière rend un véritable hommage à Céline Dion en s'inspirant avec passion et tendresse de la chanteuse. Voici le résumé :

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand elle grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’elle la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Aline ©Gaumont

Découvrez dans la vidéo en une d'article les premiers avis des spectateurs après la séance d'Aline. Retrouvez également notre avis, et notre rencontre avec Valérie Lemercier.

Le film est à découvrir au cinéma à partir du 10 novembre 2021.