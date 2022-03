All the Old Knives : Chris Pine et la CIA cherchent la taupe dans le nouveau film Amazon

Casting XXL pour le nouveau film "All the Old Knives", où Chris Pine joue un ancien espion à la recherche d'une taupe au sein de la CIA. Amazon a dévoilé la bande-annonce de ce nouveau thriller d'espionnage.

Chris Pine, l'espion parfait

Amazon continue sa course folle aux programmes originaux distribués sur sa plateforme Prime Video. En tête de liste pour 2022, on retrouve All the Old Knives avec Chris Pine, Thandiwe Newton, Jonathan Pryce et Laurence Fishburne. Rien que ça.

Ce n'est pas la première fois que Chris Pine se retrouve en tête d'affiche d'un film d'espionnage. Dans un registre plus léger, il était en 2012 des premiers rôles de Target avec Tom Hardy et Reese Witherspoon, au sein de cette comédie où deux agents secrets perdent la tête par amour d'une femme.

All the Old Knives ©Prime Video

Cette fois-ci, l'acteur américain, apparu dans Wonder Woman ou la saga Star Trek, revient avec un film plus sérieux. Un drame du passé qui ressurgit, une ancienne vie non refermée, une affaire à résoudre. Avec Thandiwe Newton, ils forment un duo où chacun se méfie de l'autre. Personne n'en ressortira indemne. Le studio américain nous dévoile ainsi la bande-annonce (en tête d'article) d'un thriller d'espionnage tumultueux et rempli de doutes.

Une taupe au cœur de la CIA

Deux ex-espions et amants de la CIA se retrouvent donc pour parler du bon vieux temps. Surgit alors, d'un temps lointain, une vieille affaire enfouie : celle de la prise d'otages du vol 127. Ces retrouvailles lors d'un dîner prennent au fur et à mesure la forme d'accusations. En effet, l'agence américaine de renseignements vient d'ouvrir les registres de cette affaire, et découvre qu'une taupe se cache au sein de la CIA. Quelqu'un a aidé les terroristes pendant l'attentat, de l'intérieur de la station de l'agence à Vienne.

Le réalisateur du film, Janus Metz Pedersen (Borg/McEnroe), disperse les secrets entre ses personnages qui s'accusent sans cesse. Qui est le coupable ? Qui est la taupe ? Ce thriller donnera du fil à retordre au spectateur. Tiré du roman À couteaux tirés de Olen Steinhauer, All the Old Knives sortira directement sur Prime Video le 8 avril 2022.