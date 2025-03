Alliés : quand Marion Cotillard évoquait sa scène de sexe gênante avec Brad Pitt

Marion Cotillard et Brad Pitt incarnent des espions qui tombent amoureux alors qu'ils sont en mission dans "Alliés". En 2016, l'actrice se confiait sur sa scène de sexe "étrange" avec son partenaire.

Alliés : les espions amoureux

Conquis par le script de Steven Knight, Robert Zemeckis décide après Flight et The Walk de se consacrer à Alliés, film d'espionnage sorti en 2016. Un long-métrage qui lui permet de lier classicisme et modernité, le réalisateur mettant en scène une histoire d'amour rappelant celle de Casablanca tout en offrant plusieurs séquences aux effets numériques impressionnants.

Le film débute en 1942, à Casablanca. Les espions Marianne Beauséjour (Marion Cotillard) et Max Vatan (Brad Pitt) se rencontrent afin de faire équipe pour assassiner un haut secrétaire nazi. Ils sont censés se faire passer pour un couple et rapidement, les faux sentiments deviennent bien réels. Après leur mission, ils se marient à Londres et mènent une vie de famille heureuse en temps de guerre. Max se met alors à suspecter Marianne d'être un agent dormant au service des Allemands.

Alliés ©Paramount Pictures

Camille Cottin, Lizzy Caplan, Jared Harris et August Diehl complètent la distribution d'Alliés, qui n'est pas dénué de défauts mais qui offre malgré tout un dernier acte tendu, au cours duquel les enjeux dramatiques s'intensifient. Un final où l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux gagne en intensité et où le récit gagne en nuances.

Des scènes de sexe préparées en amont

Marion Cotillard et Brad Pitt partagent des séquences très intimes dans le long-métrage, à commencer par une scène d'amour dans une voiture en plein désert, au beau milieu d'une tempête. Un moment "étrange" selon l'actrice, qu'elle a longuement travaillé avec son partenaire afin qu'ils paraissent tous deux naturels à l'écran. En 2016, la comédienne confie à Us Weekly (via Première) :

Nous avons répété et nous avions une chorégraphie bien définie, et ensuite ça vous permet d'avoir de la liberté. Quand vous savez exactement ce que votre corps va faire, alors vous pouvez jouer et vous êtes libre de libérer les émotions et les sensations parce que vous ne vous demandez pas ce que vous devez faire ensuite, si vous devez aller sur lui.

Alliés ©Paramount Pictures

Elle ajoute :

Nous avons ri car il faut extérioriser ça tellement c'est étrange. Vous vous regardez en vous disant : "OK, tout ça est tellement bizarre". Et puis on s'y est mis, je suis allée sur lui et nous avons commencé à nous embrasser.

De passage dans le talk-show de Stephen Colbert, Marion Cotillard insiste sur l'aspect gênant du tournage de cette scène :