Amanda Seyfried a refusé ce film de Marvel pensant que ce serait un échec

Amanda Seyfried aurait pu devenir une des stars du Marvel Cinematic Universe si elle n’avait pas refusé cette offre alléchante du studio. Loin de s’en mordre les doigts aujourd’hui, elle raconte cependant ce qu’il l’avait dissuadé d’accepter le rôle à l’époque.

Le premier flop de Marvel ?

Amanda Seyfried était à deux doigts de jouer dans l’une des franchises les plus appréciées et populaires de Marvel. Onze ans après la sortie du premier volet, le refus de l’actrice semble insensé. Mais lorsqu’on lui a pitché le film, Amanda Seyfried a bien cru qu’il s’agirait du premier gros flop pour Marvel.

Cet acte manqué, l’actrice que l’on a vu dans Mamma Mia ! et Les Misérables l’a raconté au micro du podcast Happy Sad Confused. Amanda Seyfried raconte que Marvel Studios et James Gunn en personne lui ont offert un rôle. Après plusieurs jours de réflexion, l’actrice a finalement décliné, pensant ne plus pouvoir retravailler un jour en cas d’échec.

Bien mal lui en a pris puisque le rôle était celui de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. L’actrice a admis avoir été « bien trop effrayée » pour tenter sa chance aux côtés de Chris Pratt dans le film.

Amanda Seyfried craignait de ne plus retravailler

Pour autant, Amanda Seyfried ne s’en mord pas les doigts. Avec le recul, elle estime que Les Gardiens de la Galaxie n’était tout simplement pas fait pour elle :

J'avais vraiment peur de me retrouver coincée et de changer de couleur à cause du temps que cela prendrait. C'était une opportunité incroyable. Je venais de rencontrer James en personne. Il est formidable. J'ai bien reçu l'offre et j'y ai réfléchi quelques jours. Je ne voulais pas vivre à Londres six mois par an. Il y avait un autre film que je voulais absolument faire avec Seth MacFarlane, intitulé ‘Albert à l'Ouest’. Ça m'a semblé être une bonne opportunité

explique-t-elle.

Quant aux risques que sa carrière encourait en cas d’échec, voici ce qu'Amanda Seyfried a dit :

« N'oublions pas non plus que participer au premier film Marvel qui fait un flop n'est pas bon pour votre carrière. Je pensais que, comme il s'agissait d'un arbre et d'un raton laveur qui parlent, ce serait le premier flop de Marvel et que Chris Pratt et moi ne travaillerions plus jamais. J'avais tort ! Mais j'étais juste maligne. Ce n'est pas courageux ».

Le rôle de Gamora reviendra finalement à Zoe Saldaña. Les Gardiens de la Galaxie rapportera 773 millions de dollars au studio avant de connaître deux suites : Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 et Les Gardiens de la Galaxie Vol.3.