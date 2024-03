Amants : comment comprendre la fin de ce thriller avec Pierre Niney ?

Le thriller amoureux de Nicole Garcia, "Amants", offre une fin brutale à ses personnages principaux, incarnés par Stacy Martin, Pierre Niney et Benoît Magimel. Retour sur la conclusion du film qui donne dans les dernières secondes tout son sens à cette histoire tragique.

Amants, un excellent thriller méconnu

Amants de Nicole Garcia, sorti au cinéma en novembre 2021 après sa sélection à la Mostra de Venise en 2020, fait partie de ces films dont l'exploitation a été en partie empêchée par la pandémie de Covid-19. Ne pouvant profiter en salles de l'exposition de sa présentation à Venise, puis sorti à la fin de l'année 2021 - année où Titane de Julia Ducournau et L'Événement d'Audrey Diwan triomphent à Cannes et à Venise - Amants sort tard dans une année où le cinéma français s'est déjà fait amplement remarquer (The Father, Annette, BAC Nord, Illusions perdues, etc.). Résultat des courses, malgré des critiques essentiellement positives de la presse, seulement 252 599 spectateurs se déplacent pour le voir.

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Un casting d'exception pour un triangle amoureux

Amants est un échec dans les salles, et ce n'est pourtant pas faute d'avoir rassemblé un formidable casting, composé de Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel, pour mettre en scène un triangle amoureux tragique en trois temps et trois lieux. Paris, l'île Maurice et la Suisse, trois actes pour trois destins, trois personnages qui se croisent et dont un seul s'en sortira (à peu près) indemne.

Amants ©Wild Bunch Distribution

Pour Amants, Nicole Garcia et son coscénariste Jacques Fieschi subliment le schéma basique du triangle amoureux en poussant ses curseurs à fond et en racontant autre chose qu'une simple histoire d'amour et de jalousie. En effet, lancée sur une relation épanouie et nimbée d'un érotisme fragile, l'histoire d'Amants se finit mal, sans rien sauvegarder de l'amour et des deux couples du film, Lisa et Simon, puis Lisa et Leo. Amants est une histoire d'amour impossible d'un côté, mais de l'autre il est aussi une fable sur le pouvoir de l'argent, sur le statut social, et sur ce que ces combinaisons de facteurs font à la femme, objet du désir des hommes.

De qui Amants raconte l'histoire ?

Dans un premier temps, celui du premier acte parisien, Amants est l'histoire de Simon. Il vit avec Lisa un amour passionné et absolu, mais son activité de dealer va conduire à un drame, et l'obliger à abandonner Lisa, pour la sauver. En effet, s'il entame une vie de cavale, ce n'est pas par égoïsme qu'il l'abandonne, mais bien par altruisme pour ne pas la priver de la liberté et de la vie à laquelle elle aspire.

Dans un second temps, celui du deuxième acte sur l'Île Maurice, Amants devient l'histoire de Lisa. Mais déjà, sa relation avec Léo, qu'elle a épousé, l'enferme et la réduit et, par rapport au premier acte, elle apparaît plus distante, mélancolique et ailleurs. Écriture du personnage ou performance de Benoît Magimel, Léo Redler prend ainsi toute la place et capte tous les regards lorsqu'il est à l'écran. Trois ans après leur séparation forcée, Lisa retrouve alors Simon, qui travaille à l'hôtel où elle est logée avec Léo. Elle l'aime toujours, et ils font le plan de se retrouver à Genève, où elle vit désormais.

Amants ©Wild Bunch Distribution

Dans un troisième et ultime temps, celui du troisième acte à Genève, Amants raconte l'histoire de Léo. Si Lisa et Simon s'y retrouvent, et qu'étrangement Lisa lui propose de venir cuisiner un soir chez Léo, c'est bien le monde de ce dernier qu'on découvre. Sa richesse, son pouvoir, son aisance explosent aux yeux des spectateurs comme à ceux de Simon, qui le vit comme une humiliation. Lisa et Simon élaborent alors le projet de tuer Léo et de fuir ensuite, mais ce dernier découvre leur plan. Léo confronte alors Simon, et lui demande ce qu'il veut en échange de l'abandon de ce projet. Simon lui répond alors : "Je voudrais que vous n'existiez pas".

Une tragédie à la mécanique inarrêtable

À la toute fin d'Amants, Léo pense avoir convaincu Simon d'abandonner son projet de l'assassiner, après lui avoir donné de l'argent. Comme il le dit à Lisa : "Tu penses qu'un type comme ça ne s'achète pas ?". Léo fait ici une double erreur. Croire d'abord que Simon est vénal, alors que celui-ci agit d'abord par amour, et penser qu'assumer recourir à l'argent pour régler ses problèmes ne va pas définitivement dégoûter Lisa. À ce moment, Léo perd alors Lisa, et surtout est surpris de voir que Simon a décidé finalement de mettre son plan à exécution. Léo le surprend alors dans son jardin, et l'abat de sang-froid.

Sûr de son pouvoir et de son impunité, au moment où la police est là pour constater les faits, Léo intime à Lisa de dire n'avoir rien vu et qu'elle ne connaissait pas Simon. Mais Lisa se lève, se rend dans le jardin et déclare : "Je le connais. Il s'appelle Simon."

Lisa Redler (Stacy Martin) - Amants ©Wild Bunch Distribution

La libération de Lisa

Après un fondu pour faire la transition vers l'épilogue du film, on découvre Léo, le visage marqué et visiblement dévasté, qui parle via écrans interposés avec le père de Lisa. Il semble avoir pris conscience de son attitude, admettant "avoir cru qu'il pouvait disposer de Lisa". Son père dit que depuis qu'elle est "sortie" - on devine, "de prison" - il ne l'a pas non plus revue, et qu'elle a maintenant "une autre vie". Le film se termine sur Lisa, anonyme mais à l'allure déterminée au milieu d'une foule.

On comprend alors - et peut-être trop tardivement pour une grande partie du public - qu'Amants est l'histoire de la libération de Lisa, sous l'emprise de deux hommes, l'un incarnant la passion destructrice et l'autre le pouvoir mortifère de l'argent, et que ces deux caractéristiques conduisent ensemble à une même tragédie. Une fois la mécanique du drame entièrement exécutée, Lisa acquiert en assumant ses responsabilités l'autonomie qu'elle n'avait pas avant. Seulement, le film se partageant de manière égale entre trois portraits, tous formidablement composés par des comédiens captivants et en pleine possession de leurs moyens - et tout particulièrement Benoît Magimel, écrasant de charisme -, son idée principale a pu ainsi paraître comme brouillonne ou illisible à de nombreux spectateurs.

Amants est disponible en replay gratuit sur la plateforme France TV jusqu'au 27 mars 2024.