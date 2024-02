Ce soir à la TV : Pierre Niney dans les pas d'Alain Delon pour un thriller haletant

En 2015, Pierre Niney incarne un jeune écrivain au très lourd secret dans "Un homme idéal", diffusé sur NRJ12. Un thriller pour lequel le réalisateur Yann Gozlan et l'acteur se sont inspirés d'un des plus grands films d'Alain Delon.

Pierre Niney en Plein soleil

Après son premier long-métrage, Captifs, sorti en 2010, Yann Gozlan livre en 2015 un thriller plein de suspense et une terrible descente aux enfers pour son personnage principal avec Un homme idéal. Ce personnage, Mathieu Vasseur, est incarné par Pierre Niney. Un homme idéal sort un mois après que Pierre Niney a reçu le César du Meilleur acteur pour sa performance dans Yves Saint Laurent. C'est donc auréolé de la prestigieuse récompense que l'acteur de 26 ans se montre alors dans le rôle d'un imposteur pris dans un terrible engrenage.

Mathieu Vasseur (Pierre Niney) - Un homme idéal ©Mars Films

Mathieu aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible car, malgré tous ses efforts, il n'a jamais réussi à être édité. Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme solitaire qui vient de mourir. Mathieu hésite avant finalement de faire publier le texte signé de son nom. Devenu un auteur à succès, il vit son rêve, jusqu'au jour où son imposture risque d'être révélée...

Avec un premier film qui prenait la forme d'un exercice de cinéma d'épouvante, c'est cette fois sur le genre du thriller que Yann Gozlan se penche pour Un homme idéal, en assumant des références et des inspirations prestigieuses, dont celle de Plein soleil de René Clément.

Le film y fait référence bien sûr. "Plein soleil" fait à mes yeux partie des grands chefs-d’œuvre du cinéma. Et j’ai une passion pour Patricia Highsmith. Elle possède une incroyable science du récit et de la mécanique du suspense, tout en réussissant à dessiner des personnages d’une complexité extraordinaire.

Des références narratives et esthétiques

Considéré comme un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma, Plein soleil est l'adaptation en 1960 du roman de Patricia Highsmith Monsieur Ripley, dans lequel un jeune homme issu de la classe populaire va tuer et usurper l'identité d'un fils de milliardaire. Grâce à sa performance dans le rôle de Tom Ripley, Alain Delon accède au statut de star et d'icône plastique.

Tom Ripley (Alain Delon) - Plein soleil ©CCFC

Un homme idéal, qui se distingue sensiblement de Plein soleil en développant une escroquerie littéraire, reprend néanmoins la mécanique narrative tragique et mortelle de l'usurpation d'identité, avec un mensonge fondateur qui va entraîner des événements de plus en plus violents. Pour préparer son rôle de Mathieu Vasseur, Pierre Niney expliquait à l'époque avoir revu plusieurs films :

J’ai revisionné "La Piscine" de Jaques Deray, "Plein soleil" de René Clément. Certains films de Polanski. J’ai aussi voulu revoir "Les Infiltrés" de Martin Scorsese, dans lequel il y a également tout un jeu passionnant sur l’identité.

En situant l'intrigue d'Un homme idéal dans la maison luxueuse des beaux-parents de Mathieu, dans le sud de la France, Yann Gozlan fait aussi une référence esthétique à Plein soleil et à la vie de privilèges à laquelle Tom souhaite accéder. Au-delà du cadre, c'est aussi sur le physique du personnage que Pierre Niney a travaillé une ressemblance au personnage d'Alain Delon.