Ambulance : comment Michael Bay a innové sur ses scènes d'action avec des drones VR

"Ambulance", le nouveau film de Michael Bay, est actuellement dans les salles. Un court making of s'attarde sur l'innovation des scènes d'action du cinéaste grâce à l'utilisation de drones VR.

Le grand retour de Michael Bay

Ambulance marque le grand retour de Michael Bay au cinéma. Après avoir réalisé pour Netflix Six Underground (2019), il revient surtout avec un nouveau long-métrage où cette fois il n'est pas question de robots géants. Car sans No Pain No Gain (2013) et 13 Hours (2016), la filmographie du cinéaste aurait presque pu se résumer uniquement à la saga Transformers, dont il a réalisé cinq films. On est donc bien heureux de le voir nous faire cette proposition bourrée d'action.

Ambulance ©Universal

Remake du film danois Ambulancen, le long-métrage met en scène Will (Yahya Abdul-Mateen II), un ancien Marine qui peine à trouver un travail. D'autant plus embêtant que sa femme, malade, a besoin d'une opération coûteuse. C'est donc pour subvenir aux besoins de sa famille que Will va s'associer à son frère Danny (Jake Gyllenhaal) pour un braquage. Malheureusement, leur plan ne va pas se dérouler comme prévu. Et après une fusillade devant une banque de Los Angeles, le duo parvient à s'échapper à bord d'une ambulance, et en prenant en otage une ambulancière (Eiza González) et un policier blessé.

Les plans de fou d'Ambulance

Un peu à la manière de Mad Max : Fury Road, le nouveau Michael Bay est une course-poursuite de quasiment deux heures. L'occasion pour le cinéaste de se faire plaisir avec des cascades aussi absurdes que jouissives. Car le style de Michael Bay tire sa force dans l'exagération. On en prend ainsi plein les yeux en étant totalement immergé dans l'action. Une immersion qui n'aurait pas été possible sans les nouvelles technologies et l'utilisation de drones.

Michael Bay - Ambulance ©Universal

En effet, plusieurs plans du film marquent les esprits car ils nous emmènent dans les airs, descendent à grande vitesse et suivent les voitures au plus près du sol. Si avant il fallait se contenter de grues, de chariots pour les travellings ou d'une steadicam (ce qui fait déjà très bien le job), Michael Bay a lui opté également pour une utilisation de drones. C'est grâce à cela qu'il peut faire des plans aériens ou passer sous une voiture, comme on le voit dans ce nouveau making of du film :

La vidéo nous apprend qu'il ne s'agit pas de simple objets volants, mais des drones VR, également appelés FPV (First Person View). Grâce à des casques, les pilotes, dont le champion du monde de la Drone Racing League Alex Vanover, peuvent diriger le drone et ressentir au mieux ce qu'ils sont en train de filmer. Car ils sont totalement embarqués, en immersion grâce à la vue subjective. Une manière de rapprocher l'humain derrière la caméra, puisqu'il voit en temps réel ce que voit le drone. Cela donne ainsi à Ambulance un dynamisme et un naturel impressionnants. Et cela permet donc à Michael Bay d'innover en matière de séquences d'action, pour notre plus grand plaisir.

Ambulance est actuellement dans les salles. Retrouvez ici notre critique.