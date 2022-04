Ambulance : Michael Bay affirme qu'il a détruit plus de véhicules que n'importe quel autre réalisateur

"Ambulance", la nouvelle œuvre explosive de Michael Bay, est au cinéma depuis le 23 mars dernier. Le cinéaste a profité d'une récente interview pour faire une affirmation qui a de grandes chances d'être vraie. Il considère qu'il est le réalisateur qui a détruit le plus de véhicules au cours de sa carrière.

Ambulance : nouveau tour de piste pour Michael Bay

Le 23 mars dernier, Michael Bay a présenté sa toute nouvelle création : Ambulance. Remake du film danois éponyme de Laurits Munch-Petersen, Ambulance raconte comment deux frères braquent une banque et échappent aux autorités à l'intérieur d'une ambulance. Seul problème, celle-ci est occupée par un policier gravement blessé et une jeune infirmière. Débute alors une course-poursuite folle de plus de deux heures dans les rues de Los Angeles.

Ambulance ©Universal Pictures

Porté par Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen et Eiza Gonzalez, cette nouvelle production de Michael Bay reçoit des retours plutôt positifs. Côté box-office, le long-métrage a déjà rapporté plus de 18 millions de dollars de recettes.

Le plus gros destructeur de véhicules du septième art ?

En plus de 20 ans de carrière, Michael Bay s'est imposé comme un réalisateur incontournable à Hollywood. Il s'est forgé une réputation de cinéaste excentrique, très porté sur l'action et les grosses explosions. Il y a même un nom pour son style cinématographique : le Bayhem. C'est la contraction entre Bay et "mayhem", qui signifie "chaos" en anglais. Il faut dire que sa carrière regorge de blockbusters extravagants : Transformers, Bad Boys, Armageddon, 6 Underground, etc... Et Ambulance ne déroge pas à la règle.

Sur le tournage d'Ambulance ©Universal Pictures

Au cours d'une récente interview pour ScreenRant, le média américain a demandé à Michael Bay combien de véhicules ont été détruits pendant le tournage d'Ambulance. Le cinéaste n'avait pas le chiffre exact en tête, mais a déclaré qu'il était "probablement le réalisateur qui a détruit le plus de véhicules dans toute l'histoire du cinéma". Bien qu'il n'y ait aucune donnée pour vérifier de telles allégations, à vue d’œil cette affirmation pourrait être vraie. La plupart de ses films sont propices à la destruction de voitures, motos, bateaux et autres hélicoptères. Voici la réponse de Michael Bay :

Je ne sais pas, mais quelqu'un peut compter. Mais j'ai certainement détruit plus de véhicules que n'importe quel autre réalisateur de l'histoire. Juste pour donner un exemple, j'étais dans une usine automobile chinoise. Ils étaient très excités à l'idée de me faire visiter leur stand qui explose les mannequins lors des crash-tests. Et je me suis dit : "Je ne suis pas impressionné, mec. D'accord ? J'ai écrasé plus de voitures que vous n'en avez jamais eues dans votre vie".

Si ça vous amuse, on vous laisse faire un décompte du nombre de véhicules détruits par Michael Bay au cours de sa carrière pour voir si son affirmation est vraie. Pour rappel, Ambulance est actuellement dans les salles, et c'est une proposition très cool, parfaite pour les amateurs du Bayhem. Pour le moment, le cinéaste n'a pas encore révélé quelle sera sa prochaine réalisation. Mais à coup sûr, celle-ci sera un prétexte pour détruire encore un maximum de véhicules.