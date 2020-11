Ambulance : Michael Bay pour réaliser le remake d'un thriller danois ?

Absent des salles obscures dernièrement mais pas de l'actualité (son film "6 Underground" sur Netflix, sa production "Songbird" sur la pandémie), Michael Bay viendrait de trouver son prochain projet. Un remake de "The Ambulance", un film danois méconnu dont le pitch lui irait à merveille.

Michael Bay s'intéresse à un film inconnu du grand public

Le monde semble ne pas tourner rond ces derniers mois. Mais tant que Michael Bay continue de faire des films d'action, c'est le signe que certaines choses restent inamovibles. Le jour où il signera un drame intime entre quatre murs, il sera temps de s'inquiéter ! Ce jour, heureusement, n'est pas arrivé.

Le réalisateur américain serait sur le point de trouver son nouveau projet si on en croit Discussing Film. Le site rapporte que Bay aurait jeté son dévolu sur le remake de The Ambulance, un film réalisé par le Danois Laurits Munch-Petersen dans les années 2000. À notre connaissance, il reste inédit chez nous, même en vidéo. L'idée d'un remake ne date pas d'aujourd'hui, les réalisateurs Navot Papushado et Aharon Keshales étaient sur le coup mais leur participation est désormais de l'histoire ancienne, pour une raison inconnue. De quoi laisser la place à quelqu'un de plus chevronné qui pourrait se régaler avec un tel synopsis.

The Ambulance suit deux frères dans un braquage de banque qui ne tourne pas comme ils le voulaient. Quand la situation va déraper et deviendra trop incontrôlable, les braqueurs prennent des otages et filent à bord d'une ambulance volée. La tension ne va cesser de monter, à mesure qu'ils se retrouveront de plus en plus dans la mouise. De quoi faire resurgir les fragilités de leur relation.

Le film original a l'air d'être un thriller nerveux qui se contente de peu (quelques lieux, dont un véhicule la plupart du temps) pour essayer de faire de grandes choses. Entre les mains de Michael Bay, à voir si le concept restera identique et ne va pas totalement exploser avec des moyens plus consistants. Le scénario sera écrit par Chris Fedak, qui est rattaché au projet depuis le début.

L'année dernière, nous vous disions que le réalisateur était en train de plancher sur un projet titré Black 5. Là aussi un film d'action, qui restait très secret. On ne saurait dire où il en est avec lui mais Discussing Film avance que le remake de The Ambulance passerait en priorité, avec un tournage possible à Los Angeles au mois de janvier prochain. On attend une confirmation pour savoir si ça sera le cas.