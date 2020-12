American Psycho a 20 ans : découvrez quatre anecdotes de tournage

Le grand classique "American Psycho" célèbre cette année son 20ème anniversaire. L'occasion de revenir sur quelques faits de production du film de Mary Harron. À travers ceux-là, on réalise que ce long-métrage aurait pu être bien différent...

American Psycho fête cette année ses 20 ans. Devenu culte, il était pourtant loin de faire l’unanimité à sa sortie. Lors de sa sortie en juin 2000, il a fait exploser la réputation de Christian Bale, qui se traînait jusqu’alors une image d’enfant-star. Ici, c’est tout l’inverse, puisque l’artiste britannique joue un vrai méchant sans pitié, à l’humour froid et cynique.

Ce long-métrage est basé sur le roman éponyme de Bret Easton Ellis sorti en 1991. On y suit les aventures de Patrick Bateman, interprété par Christian Bale. L’homme a tout pour séduire : il est beau, jeune, riche et intelligent. Trop parfait, il est l’incarnation de la finance triomphante des années Reagan. Derrière son quotidien enviable se cache pourtant une réalité qui l’est beaucoup moins. Le businessman est en effet un vrai psychopathe qui s’adonne régulièrement à de vrais atrocités caché derrière les murs de son appartement. L’occasion pour lui de laisser libre court à sa haine des pauvres, des femmes, des étrangers et des homosexuels. Forcément, en abordant de tels sujets, ce film ne laisse personne indifférent. Il choque, déstabilise, émeut et de nombreuses polémiques émaillent son parcours. Mais connaissez-vous absolument tout sur American Psycho ?

Christian Bale dans "American Psycho" © Universal Pictures

Les marques étaient réticentes à l’idée d’apparaître dans le film

Patrick Bateman est un véritable flambeur qui achète des vêtements de luxe et porte une montre Rolex. Pour plus de crédibilité, la réalisation a voulu l’équiper de ces marqueurs de richesse. Généralement, les entreprises sont ravies de figurer dans un long-métrage et sont même souvent prêtes à payer pour cela. Dans American Psycho, c’était beaucoup plus compliqué du fait de la mauvaise image et des crimes violents commis par le héros.

Selon Screenrant, Cerruti a ainsi donné son accord pour que Patrick Bateman porte ses vêtements, sauf lorsqu’il tuait des gens. Rolex autorise tous les personnages à porter ses montres sauf… Patrick Bateman. Enfin, Calvin Klein avait initialement accordé qu’il puisse porter ses sous-vêtements, mais s’est finalement ravisé.

Christian Bale a retourné près d’une quinzaine de fois la scène des aveux

C’est l’un des moments les plus marquants d’American Psycho. Au terme de son long parcours criminel, Patrick Bateman finit par craquer. Il appelle son avocat et lui avoue son horrible meurtre. Ce tournage n’a pas été de tout repos à en croire la réalisatrice Mary Harron. Citée par Cinemablend, elle précise qu’il a fallu près de 15 prises pour parvenir à un résultat satisfaisant.

La cinéaste a remarqué que plus le temps passait, plus Christian Bale se rapprochait de sa vision espérée pour son personnage. La fatigue aidant, il paraissait de plus en plus sincère et au bout du rouleau, comme affligé par ce qu’il venait de commettre.

Christian Bale dans "American Psycho" © Universal Pictures

Les scènes impliquant la famille de Patrick Bateman ont été coupées

Dans un premier temps, le long-métrage intégrait des scènes qui correspondaient exactement au roman de Bret Easton Ellis. On retrouvait par exemple des passages montrant les relations du tueur avec sa famille. L'un d'eux, où on le voyait en compagnie de sa mère et de son frère a toutefois été retiré du film. La réalisatrice Mary Harron craignait que ces éléments de contexte ne viennent relativiser, voire excuser les actes commis par Patrick Bateman. L’idée était donc d’insister sur sa pleine responsabilité et de ne pas expliquer son comportement par de mauvais traitements subis durant son enfance.

Christian Bale a été dissuadé de tourner dans ce film

On peine un peu à le croire vingt ans plus tard, mais beaucoup de ses proches ont tenu à prévenir Christian Bale. En cas de participation à American Psycho, il risquait de pénaliser sa carrière. Ils estimaient qu’en jouant le rôle d’un psychopathe, l’acteur jouirait d’une image restreinte qui lui ferait perdre de nombreux rôles. Force est de constater qu’ils se sont trompés, en observant sa filmographie depuis très riche en expériences diverses.