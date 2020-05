American Son : Russell Crowe dans le remake US d'Un Prophète

Les remakes de films étrangers sont l'une des spécialités d'Hollywood. Les Américains pensent qu'un film ne peut pas exister s'il n'est pas repris en langue anglophone et le magnifique "Un Prophète" de Jacques Audiard va avoir une nouvelle version avec Russell Crowe au casting.

De rares fois, les remakes américains de très bons films étrangers donnent des choses intéressantes. Mais, la plupart du temps, on préfère se tourner vers l'original plutôt que vers une copie qui n'en a jamais la saveur. C'en est presque un peu insultant pour les films, à croire qu'ils ne peuvent pas exister aux yeux du public américain dans leur langue initiale. Rouvrir le débat sur ce sujet à l'occasion des nouvelles du remake d'Un Prophète, est tentant. Le film de Jacques Audiard est un très grand chef d'oeuvre du cinéma français. Une histoire de gangsters dans une prison qui marque par sa très grande qualité d'écriture, une mise en scène au cordeau et des acteurs en état de grâce. C'est ce film qui a révélé Tahar Rahim, désormais star par chez nous.

Depuis des années, Sony veut remaker ce gros morceau français. En 2013, déjà, nous en entendions parler. Il n'y avait guère de quoi s'enflammer, les producteurs de Fast & Furious sont derrière, de quoi faire peur. Si c'est pour faire d'Un Prophète une sorte de film d'action nerveux en prison, on risque de vite se moquer d'eux. Le projet avait disparu des radars et on apprend de la part de Variety que c'est la Paramount qui porte désormais ce remake titré American Son et que Russell Crowe va camper l'un des rôles principaux.

Russell Crowe en gangster dans American Son

Il ne prendra évidemment pas le rôle de Tahar Rahim, mais celui détenu par Niels Arestrup. Pour restituer l'histoire, Russell Crowe va donc interpréter ce mafieux qui tient la prison de l'intérieur. Il prend sous son aile un nouveau venu et va voir en lui un énorme potentiel pour ses affaires. Au script d'American Son, c'est l'écrivain et scénariste Dennis Lehane que l'on retrouvera. Là, pour le coup, on a confiance en lui pour arriver à garder une bonne approche et l'essence de l'histoire originale, tout en la transposant sur le territoire américain. Pour la réalisation, les certitudes sont moindres, puisque c'est Andrew Onwubolu (aussi connu comme rappeur sous le pseudo de Rapman) qui va s'en occuper.

Personne n'est encore indiqué pour le rôle principal mais la présence de Russell Crowe au casting apporte une valeur ajoutée. Aucune date de sortie n'est connue. À noter qu'une adaptation française en série d'Un Prophète serait toujours dans les tuyaux.