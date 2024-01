"Tout ça est assez dingo" : le sacre d'Anatomie d'une chute aux Golden Globes

"Anatomie d’une chute" est reparti des Golden Globes avec deux prix. Un sacre important pour le film français de Justine Triet, sur lequel sont revenus ses producteurs.

2 Golden Globes pour Anatomie d'une chute

Il s'en est passé des choses pour Justine Triet depuis sa Palme d'or au festival de Cannes 2023 pour Anatomie d'une chute. Le film est d'abord sorti dans les salles fin août où il a attiré plus d'1,3 million de spectateurs. Puis, ces dernières semaines ont vu la réalisatrice et son équipe voyager jusqu'aux États-Unis pour apparaître dans les nombreuses cérémonies où le long-métrage était nommé. Une des étapes avant les Oscars étant les Golden Globes, les yeux (du côté de la France) étaient logiquement rivés sur la cinéaste.

Anatomie d'une chute ©Le Pacte

Et on peut dire que le déplacement aura valu le coup puisque Anatomie d'une chute, nommé dans quatre catégories, est reparti avec deux prix : meilleur scénario pour Justine Triet et Arthur Harari, et meilleur film en langue étrangère. Dans son discours, la réalisatrice a raconté qu'au moment d'écrire le script, elle et son co-scénariste pensaient que le film serait trop sombre et trop long pour plaire. Mais elle a finalement été jusqu'au bout de ce qu'elle voulait faire, avec, à la fin, ce succès surprise (pour elle).

Des producteurs aux anges

Outre Justine Triet, ses producteurs, Marie-Ange Luciani et David Thion, ont réagi à ce sacre exceptionnel auprès de franceinfo. Pour eux aussi le succès à tous les niveaux d'Anatomie d'une chute aura été surprenant. David Thion se voyant, aux Golden Globes, comme un outsider au milieu de grands noms.

On peut dire qu'on était outsider, parce qu'on était quand même entouré de grands noms et de films qui ont excessivement bien marché.

De son côté, Marie-Ange Luciani évoque le côté improbable pour eux de participer à une soirée aux côtés de stars comme Meryl Streep et Leonardo diCaprio.

C'est un dîner où on est placés à table. Près de nous, on avait Meryl Streep, et Leonardo DiCaprio de l'autre côté. Tout ça est assez dingo.

Les deux producteurs tentent ensuite de trouver une explication au succès d'Anatomie d'une chute, en mettant en avant les questions "universelles" abordées dans le film, ainsi que la Palme d'or qui s'est avérée "très rassembleuse". Suite à ce triomphe aux Golden Globes, un nouveau sacre pourrait avoir lieu aux Oscars le 11 mars prochain. Même si le film ne sera pas le représentant français pour l'Oscar du meilleur film étranger (la France lui ayant préféré La Passion de Dodin Bouffant), il semble bien parti pour apparaître dans d'autres catégories. La liste des nominations sera dévoilée le 23 janvier.