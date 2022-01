Andrew Garfield n'était "pas assez beau" pour jouer dans Le Monde de Narnia

Andrew Garfield est-il moche ? Certains doivent le penser puisque c'est à cause de son physique qu'il n'a pas obtenu le rôle du Prince Caspian dans la saga "Le Monde de Narnia". Un rôle finalement revenu à Ben Barnes.

Le beau parcours d'Andrew Garfield

Andrew Garfield est un acteur qu'on ne présente plus. Passé devant la caméra de David Fincher pour The Social Network (2010), il a surtout explosé auprès du grand public avec The Amazing Spider-Man (2012). En devenant le nouveau Peter Parker (après Tobey Maguire et avant Tom Holland), il s'est ouvert la porte à de nombreux projets intéressants. Il a notamment tourné en 2016 pour Mel Gibson et Martin Scorsese avec Tu ne tueras point et Silence, avant de porter en 2018 Under the Silver Lake. Dernièrement, il a livré une performance impressionnante dans Tick, Tick... Boom!, récompensée du Golden Globes du Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie. Enfin, il a repris le costume de Spider-Man à l'occasion de No Way Home.

Peter Parker (Andrew Garfield) - The Amazing Spider-Man ©Columbia Pictures

Devant un tel CV, on se dit que rien ne peut lui être refusé. Étant capable d'assurer devant la caméra de grands réalisateurs, de livrer de belles performances dans le cinéma indépendant comme dans des blockbusters. Pourtant, Andrew Garfield est forcément passé à côté de certains rôles. Surtout avant d'être considéré comme une star à Hollywood. Ce fut le cas pour le Prince Caspian dans le second volet de la saga Le Monde de Narnia.

Un physique qui ne convient pas pour Le Monde de Narnia

En effet, comme il l'a récemment révélé auprès d'Entertainment Tonight (relayé par Variety) ce rôle lui a échappé. C'était à la fin des années 2000 et le comédien n'avait pas encore incarné Peter Parker. Jouer dans Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian (2008) aurait donc été une superbe opportunité pour lui. Andrew Garfield désirait fortement l'emporter face aux autres acteurs, mais dut se résigner face à Ben Barnes.

J'ai auditionné pour jouer le Prince Caspian dans Le Monde de Narnia et je pensais que ça allait le faire. Mais c'est ce beau et brillant acteur Ben Barnes qui a eu le job.

Prince Caspian (Ben Barnes) - Le Monde de Narnia : Le Prince Caspian ©Walt Disney Pictures

Il poursuit en expliquant que cet échec l'a rendu anxieux et qu'il souhaitait alors comprendre ce qui n'avait pas marché. Il a donc insisté auprès de son agent pour qu'on lui dise exactement pourquoi il n'avait pas eu le rôle. Et la raison a de quoi surprendre. D'après son agent, la production ne l'a tout simplement "pas trouvé assez beau". son jeu d'acteur n'était donc pas remis en cause, seul son physique posait problème. De quoi mettre un coup au moral d'Andrew Garfield. Néanmoins, le comédien n'en veut pas à Ben Barnes :

Rétrospectivement, je ne suis pas mécontent de la décision et je pense qu'il a fait un travail magnifique.

Quand on voit la carrière d'Andrew Garfield, on se dit que cet échec ne lui a pas été trop dommageable. D'autant plus si on compare sa filmographie à celle de Ben Barnes - qui s'avère respectable mais moins glorieuse. Enfin, on se dit que s'il a pu jouer le compagnon de Keira Knightley dans Never Let Me Go (2011), avant de séduire dans la vraie vie Emma Stone (entre 2011 et 2015), on se dit qu'il ne doit pas être si repoussant. À vous de juger...