Pour son prochain film très attendu, Angelina Jolie s'est entraînée 7 mois à chanter

Angelina Jolie incarne Maria Callas devant la caméra de Pablo Larraín dans le biopic "Maria". Le film a été présenté à la Mostra de Venise où l'actrice a révélé comment elle s'était entraînée au chant lyrique.

Angelina Jolie en Maria Callas pour Pablo Larraín

On ne peut pas dire qu'Angelina Jolie a marqué les esprits avec ses derniers rôles dans Ceux qui veulent ma mort et Les Éternels. Deux films qui datent de 2021. Depuis, l'actrice se fait attendre. Mais avec son prochain film, elle devrait faire un retour cette fois mémorable sur les écrans. Elle sera en effet à l'affiche de Maria, un biopic sur la cantatrice grecque Maria Callas signé Pablo Larraín. Le cinéaste est un habitué du genre après Neruda (2016), Jackie (2017) ou encore Spencer (2021). Seulement, le réalisateur chilien n'aborde jamais ses biopics de manière académique. Pablo Larraín prenant généralement un élément spécifique des vies qu'il raconte et y mêlant différents genres - comme le thriller avec Spencer, sorte de film de fantômes sur Lady Diana.

Angelina Jolie - Maria ©Apartment Pictures

Pour Maria, le réalisateur - avec Steven Knight au scénario - a décidé de se concentrer sur les derniers jours de la vie de la chanteuse, dans les années 1970 à Paris. Son but cette fois-ci n'était pas de faire "un film sombre sur une situation tragique", mais de raconter avant tout l'histoire d'une "femme qui a passé sa vie à chanter pour les autres, à prendre soin des autres, à se soucier de ses relations, et qui maintenant est prête à prendre soin d'elle-même et à trouver son propre destin". C'est ce qu'a déclaré le réalisateur (via Variety) lors de la conférence de presse de Maria à la Mostra de Venise où il était présenté.

Un entraînement de 7 mois avant de chanter à La Scala

Pour Angelina Jolie, ce rôle a été important, car elle s'est grandement identifiée à Maria Callas. Mais il fut aussi difficile à aborder. Principalement pour ce qui est du chant lyrique. Car, comme elle l'a expliqué dans cette même conférence de presse, la comédienne se devait d'assurer vocalement et d'être capable de chanter en public. Une chose qu'elle n'avait jamais faite, et qui l'a rendue très anxieuse.

Tout le monde ici sait que j’étais terriblement nerveuse. J’ai passé près de sept mois à m’entraîner parce que quand on travaille avec Pablo, on ne peut rien faire à moitié. Il exige, de la manière la plus merveilleuse qui soit, que l’on travaille vraiment, que l’on apprenne et que l’on s’entraîne vraiment.

Sept mois d'entraînement ont donc été nécessaires pour qu'Angelina Jolie maîtrise suffisamment sa voix. Pour la mettre dans les meilleures conditions au moment de tourner les scènes de chant, Pablo Larraín a débuté par une séquence dans un lieu petit, avant de finir par la salle de théâtre parisienne La Scala.

La première fois que j’ai chanté, je me souviens avoir été très nerveuse. Mes fils étaient là et ils m’ont aidé à fermer la porte pour que personne d’autre ne puisse entrer, et j’étais tremblante. Pablo, dans sa décence, m’a fait commencer dans une petite pièce et m’a fait terminer à La Scala. Il m’a donc donné le temps de grandir.

Cette évolution d'Angelina Jolie devrait donc être visible à l'écran. Maria sera à découvrir en salles le 12 février 2025.