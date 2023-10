Angelina Jolie méconnaissable dans son nouveau film

Angelina Jolie s'apprête à faire un retour étincelant au cinéma ! Découvrez deux premières images de son nouveau rôle dans ce biopic attendu sur Maria Callas. Un rôle qui pourrait sans mal la conduire jusqu'aux Oscars.

Angelina Jolie revient enfin

Après avoir marqué le cinéma mondial pendant près de deux décennies, Angelina Jolie, l'une des actrices les plus emblématiques d'Hollywood, s'était faite discrète ces dernières années et n'était plus apparue sur nos écrans depuis Les Éternels. Dans une interview récente, Jolie avait évoqué les raisons de cette pause, mettant en avant la nécessité de retrouver un équilibre dans sa vie et de se consacrer à des projets moins exigeants en termes de tournage.

Bien que la star n'ait pas directement lié cette décision à sa vie personnelle, il est difficile de ne pas remarquer la coïncidence avec la fin tumultueuse de son mariage avec Brad Pitt en 2016. Mais la bonne nouvelle pour les fans est que l'actrice est prête à faire son grand retour. En effet, elle vient de débuter le tournage de Maria, un biopic sur la légendaire chanteuse d'opéra Maria Callas, mis en scène par Pablo Larrain.

Un premier aperçu bluffant

Le tournage de Maria avec Angelina Jolie vient de débuter. Il se déroulera sur huit semaines entre Paris, Budapest, Milan, et la Grèce. Étant donné qu'il s'agit d'une production indépendante, il n'est pas impacté par la grève des acteurs, qui paralyse actuellement Hollywood.

Alors que les prises de vues ont débuté, deux photos de l'actrice dans la peau de Maria Callas ont été dévoilées. Une la montre dans sa vie personnelle, et l'autre dans sa tenue de scène.

Angelina Jolie est Maria Callas © Pablo Larrain

Angelina Jolie dans la peau de Maria Callas © Pablo Larrain

Le long-métrage écrit par Steven Knight explorera la vie de la légendaire et controversée chanteuse, décrite comme étant la diva originale. Basé sur des faits réels, le film racontera la vie tumultueuse de la plus grande chanteuse d'opéra au monde, et reviendra sur ces derniers jours, dans les années 1970 à Paris.

Étant donné que les deux biopics précédents de Pablo Larrain consacrés à des figures de femmes historiques (Jackie Kennedy dans Jackie et Lady Diana dans Spencer) se déroulaient sur une courte période, il est possible que Maria se déroule consacre uniquement aux derniers jours de la chanteuse, et que cette dernière se replonge dans sa vie, au gré de flash-back.

Le reste du casting se compose notamment de Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee et Valeria Golino.

Dans un communiqué, le réalisateur Pablo Larrain a salué la préparation d'Angelina Jolie :