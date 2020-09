Anne Hathaway dans une comédie d'action située pendant le confinement ?

Le confinement et la crise sanitaire sont des sujets qui ne vont cesser de passionner les auteurs dans les prochains mois. Une multitude de projets liés à ça sont en préparation et l'un d'eux va être une comédie romantique d'action qui pourrait avoir Anne Hathaway dans le rôle principal.

Un nouveau film inspiré par le confinement

La pandémie est un événement suffisamment hors du commun pour provoquer de l'inspiration dans le milieu du cinéma. Le virus a forcé les gens à se confiner chez eux, entraînant des situations que l'on n'a pas l'habitude de vivre en temps normal. Des séries et films vont arriver à l'avenir pour exploiter le potentiel d'un tel chamboulement du quotidien. Deadline rapporte justement que Doug Liman va réaliser un film qui se déroule pendant le confinement. Celui à qui l'on doit Edge of Tomorrow ou Mr. et Mrs. Smith est du genre à opérer dans le cinéma d'action pour le grand public. Il va continuer de le faire avec Lockdown, un projet dont le tournage devrait commencer avant la fin du mois de septembre.

Steven Knight s'est chargé d'écrire le scénario dont le sujet sera un braquage qui se déroule pendant le confinement. Il sera aussi question d'une romance, avec un ton général plutôt comique et léger. Fait pour un budget de moins de 10 millions de dollars, il ne faut pas s'attendre à une grosse production. Nous n'en savons pas plus sur le script à l'heure actuelle mais nous voyons bien quel genre de divertissement veut être ce Lockdown.

Anne Hathaway en tête d'affiche ?

Steven Knight n'est pas un manche en matière d'écriture, on lui doit des séries comme Peaky Blinders, Taboo ou plus récemment See sur Apple TV+. En revanche, on n'oublie pas qu'il est responsable du terriblement mauvais Serenity. Un film dans lequel on pouvait voir Anne Hathaway. L'actrice serait d'ailleurs maintenant en négociation pour prendre l'un des rôles principaux de Lockdown. Toujours au sujet du casting, le média américain explique que plusieurs rôles importants animent le scénario et que Cillian Murphy aurait été l'une des cibles des producteurs par le passé, sans que ça ne soit concluant.

Lockdown va occuper Doug Liman dans l'immédiat mais on n'oublie pas qu'il doit diriger Tom Cruise dans un incroyable film d'aventure qui sera tourné dans l'espace. La star américaine porte ce gros projet qui se fait en alliance avec la NASA et SpaceX. On sera, dans les moyens financiers, sur un niveau bien supérieur à cette série B qui, on l'espère, pourra compter sur le talent de la toujours sympathique Anne Hathaway.