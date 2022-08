Anne Heche déclarée morte après son terrible accident de voiture

Le 5 août dernier, Anne Heche a été victime d'un terrible accident de voiture à Los Angeles. Au volant de Mini Cooper, la comédienne de 53 ans a violemment percuté un garage d'une propriété du quartier de Mar Vista, avant de s'écraser contre la villa, "provoquant des dégâts structurels ainsi qu'un lourd incendie", d'après les pompiers. Selon TMZ, elle conduisait sous l'emprise de la cocaïne et du fentanyl.

Près d'une semaine plus tard, un porte-parole de sa famille déclarait que ses proches craignaient le pire pour l'actrice en raison de la gravité de ses blessures :

Malheureusement, à cause de son accident, Anne a subi une grave lésion cérébrale et reste dans le coma dans un état critique. Elle ne survivra probablement pas.

Anne Heche était maintenue dans le coma afin de voir si un don de ses organes était envisageable, comme elle le souhaitait. Vendredi 12 août 2022, la comédienne a été déclarée morte. L'actrice est "légalement décédée selon la loi californienne" même si son cœur bat toujours afin de faciliter le don d'organes, comme l'a assuré sa porte-parole Holly Baird à l'AFP.

La famille d'Anne Heche a déclaré dans un communiqué commun :

Aujourd’hui, nous perdons une lumière radieuse, une âme douce et si joyeuse, une mère aimante et une amie loyale. Anne sera profondément regrettée, mais ses merveilleux fils, son immense œuvre et ses combats passionnés lui survivront.