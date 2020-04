Ant-Man 3 : le scénariste de Rick et Morty écrira le film

Le si particulier Ant-Man aura la chance d'avoir un troisième film en solitaire dans le MCU. Moins attendu que d'autres, ce film sera pensé par Jeff Loveness, qu'on a vu à l'oeuvre sur la terrible série animée "Rick et Morty". On espère qu'il fera de grandes choses.

Pas tous les héros connus du MCU n'ont succombé à Thanos dans Avengers : Endgame. Si une grosse révolution est en marche avec plein de nouvelles têtes qui vont incarner le futur de Marvel au cinéma et sur petit écran, il reste quelques anciens qui vont toujours assurer le spectacle. C'est notamment le cas d'Ant-Man, qui a déjà eu deux aventures en solitaire. Contrairement aux autres films, celui-ci ne dispose pas encore de date de sortie et ne devrait vraisemblablement pas arriver avant fin 2022 ou en 2023. Disney a revu son calendrier des sorties et a tout organisé pour nous alimenter jusqu'à l'été 2022 avec Captain Marvel 2. On voit mal comment Ant-Man 3 pourrait se trouver un créneau avant ça.

Difficile de prouver que le personnage est le plus important dans l'univers étendu mais Marvel continue de lui faire confiance même s'il casse moins la baraque au box-office. Ce troisième épisode pourra toujours s'appuyer sur Paul Rudd, alors que Michael Douglas, Evangeline Lilly et Michelle Pfeiffer devraient aussi revenir. À la mise en scène, pas de changement, Peyton Reed reste à la barre.

Ant-Man s'est trouvé un (bon) scénariste

The Hollywood Reporter annonce que Jeff Loveness a été engagé pour écrire le scénario. Une merveilleuse nouvelle, étant donné qu'il a participé au script de la géniale série Rick et Morty. Ant-Man a une place un peu différente dans le MCU, avec des films qui mettent beaucoup en avant le fun et l'humour. Pas pour rien que Paul Rudd, très connu dans la comédie indé US, s'éclate autant dans le rôle principal. Loveness saura, on l'espère, apporter des idées inventives. Surtout qu'il connaît le monde des super-héros, pour avoir écrit des comics pour Marvel (Nova, Groot) et DC (Tales of the Dark Multiverse : The Death of Superman). Son arrivée sur un film tiré d'une de ces deux maisons est en fait qu'un pur prolongement cohérent pour lui. Il faudra attendre pour savoir dans quelle direction il a souhaité aller avec ce troisième volet.