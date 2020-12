Ant-Man 3 : le titre et le méchant viennent d'être révélés

À l'occasion du Disney Investor Day, Marvel Studios a lâché quelques informations sur "Ant-Man 3". La firme a notamment révélé le titre de ce troisième opus et a également confirmé que Kang le conquérant allait être l'antagoniste principal.

Ant-Man 3

La troisième aventure de Scott Lang se dévoile. Toujours réalisé par Peyton Reed, le film verra évidemment le retour de Paul Rudd dans la peau de Ant-Man et de Evangeline Lilly dans le rôle de La Guêpe. Sans surprise, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer reviennent également dans les rôles de Hank Pym et Janet van Dyne. Jusque là, rien de bien nouveau. Mais lors du Disney Investor Day, Marvel Studios a révélé quelques indices supplémentaires sur le contenu du film. L'occasion de découvrir le titre du long-métrage : Ant-Man and the Wasp : Quantumania.

Ant-Man and the Wasp : Quantumania ©Marvel Studios

Un titre qui fait évidemment référence au monde quantique déjà abordé dans les deux précédents opus de l'homme fourmi. Disney a également annoncé que Kathryn Newton, prochainement à l'affiche de Freaky, allait être le nouveau visage de Cassie Lang, la fille de Scott Lang. Le personnage a donc vieilli, ce qui devrait annoncer l'entrée en scène de Stature. Côté méchant, on apprend que Jonathan Majors est confirmé dans la peau de Kang le conquérant, le grand antagoniste de cette histoire. Le tournage débutera en juin prochain.

Qui est Kang le conquérant ?

Kang est un antagoniste extrêmement puissant de l'univers Marvel. Un personnage récurant, qui met souvent à mal l'intégralité des Avengers. C'est également un ennemi régulier des 4 Fantastiques. Il est créé en 1963 par les inimitables Stan Lee et Jack Kirby. Kang est un personnage complexe, notamment à cause de sa capacité à voyager dans le temps. Une capacité qui entraîne parfois la modification du continuum temporel. Kang est un brillant savant, spécialiste dans l'ingénierie, à l'intelligence surdéveloppée qui s'est construit une armure lui permettant de voyager dans le temps et l'espace. Ses intentions ne sont pas toujours mauvaises puisque parfois, il retourne dans le passé pour rendre son avenir meilleur, sans jamais réellement y parvenir.

Kang © Marvel et Jonathan Majors

Mais une question demeure. Kang sera-t-il un ennemi unique, à l'image de Ultron, ou sera-t-il le prochain grand méchant du MCU ? À l'instar de Thanos. C'est une question légitime. Parce que dans les comics, il est suffisamment impactant pour tenir ce rôle. Il demeure l'un des ennemis les plus récalcitrants des Avengers et des 4 Fantastiques réunis. On espère simplement que Peyton Reed, et plus largement Marvel Studios, ne vont pas se servir de ce personnage comme un one-shot. Mais au vu du choix de casting, Jonathan Majors, une star beaucoup moins reconnue que Tom Hiddleston ou Josh Brolin (respectivement dans les rôles de Loki et de Thanos), on se dit qu'il ne sera peut-être pas l'antagoniste principal de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Et c'est bien dommage...