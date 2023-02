Ant-Man 3 : l’équipe technique s’explique sur les effets spéciaux déplorables

Depuis sa sortie, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" est notamment critiqué pour la piètre qualité de ses effets spéciaux. Certains techniciens ayant travaillé dessus ont donné une explication pour les justifier.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania critiqué pour ses effets spéciaux

Depuis le 15 février dernier, les spectateurs de l’Hexagone peuvent découvrir le premier film de la phase V du MCU, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. On y retrouve les héros incarnés par Paul Rudd et Evangeline Lilly qui vivent désormais en famille avec la fille de Scott, Cassie. Mais celle-ci les entraîne bientôt dans une nouvelle aventure dans le monde quantique. Ils vont alors faire la rencontre du redoutable Kang le Conquérant.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel

Ant-Man 3 a réussi un bon démarrage dans les salles. Il a toutefois chuté lourdement pour son deuxième week-end d’exploitation. Le film de Peyton Reed a reçu des critiques mitigées de la part de la presse et du public. Ses effets spéciaux ont notamment été pointés du doigt. Beaucoup se sont plaints de leur qualité en découvrant le film. Et des techniciens ayant travaillé sur le long-métrage ont tenu à donner une explication sur ce résultat décevant.

De grosses exigences mais un manque de moyens pour les techniciens du film

Vulture a interrogé trois membres de l’équipe technique ayant travaillé aux effets spéciaux d’Ant-Man 3. Et deux d’entre-eux ont admis que le travail de leur équipe avait été un peu bâclé. La raison à cela est qu’ils n’ont pas eu accès à « des ressources essentielles » pour faire correctement leur travail. Car Marvel avait décidé de concentrer son budget sur les effets spéciaux de Black Panther : Wakanda Forever, qui était en post-production à peu près au même moment que le dernier volet des aventures d’Ant-Man.

Plusieurs des sociétés d’effets spéciaux employées par la Maison des Idées travaillaient en même temps sur Ant-Man 3 et Black Panther 2. Et, comme l’avoue un employé, Wakanda Forever était la priorité pour Marvel :

Tout l’argent a été dans ce film. Les meilleures ressources ont été dedans.

Les techniciens chargés de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ont malgré tout été soumis à de grosses exigences de la part du studio. Ils ont donc été forcés de travailler parfois jusqu’à 80 heures en une semaine pour satisfaire leur employeur. Mais le manque de moyens a donc fini par leur être préjudiciable.

Marvel encore critiqué pour sa gestion des employés

Ce n’est pas la première fois que Marvel se retrouve critiqué pour sa gestion des employés responsables des effets spéciaux. Comme l’avaient rapporté à l’époque Vulture et cnet.com, plusieurs de ces employés avaient déjà dénoncé leurs conditions de travail il y a plusieurs mois. Pour répondre à cela, Screengeek avait ensuite révélé que le studio réfléchissait à créer sa propre société d’effets spéciaux. On verra si Marvel saute le pas et applique ce changement dans les mois qui viennent.