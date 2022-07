Ant-Man and the Wasp : Quantumania va totalement changer le MCU

Récemment, le réalisateur Peyton Reed a affirmé que « Ant-Man and the Wasp : Quantumania » va radicalement changer le Marvel Cinematic Universe (MCU). Il faut dire que le personnage de Scott Lang va avoir fort à faire contre Kang le conquérant.

Ant-Man and the Wasp : Quantumania – ce que l’on sait du film

Attendu le 15 février 2023, Ant-Man and the Wasp : Quantumania est toujours réalisé par Peyton Reed. Le metteur en scène américain est de retour une nouvelle fois derrière la caméra après avoir mis en scène les deux premiers volets de la trilogie. Devant la caméra, les fans retrouveront les visages connus de la saga avec notamment Paul Rudd (Scott Lang aka Ant-Man), Evangeline Lilly (Hope Van Dyne aka La Guêpe), Michael Douglas (Hank Pym) ou encore Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne).

Ant-Man et la Guêpe ©Marvel Studios

Le film va également présenter Kathryn Newton dans la peau de Cassie Lang aka Stature. Cette dernière succède ainsi à la jeune Abby Ryder Fortson qui a incarné le personnage dans les deux premiers Ant-Man et à Emma Fuhrmann qui a joué le rôle dans Avengers : Endgame. Enfin, la distribution se complète de Jonathan Majors dans la peau de Kang et du grand Bill Murray dans un rôle encore inconnu.

Un film majeur pour la suite du MCU

Contrairement à Ant-Man et Ant-Man et la Guêpe, qui sont des films relativement mineurs au sein du MCU, Ant-Man and the Wasp : Quantumania va jouer un rôle primordial dans la suite de l’univers Marvel. Déjà, ce troisième Ant-Man marquera officiellement le début de la phase 5 du MCU. Lors d’une récente interview avec Access, le réalisateur Peyton Reed s’est arrêté sur le rôle de Ant-Man and the Wasp : Quantumania au sein du MCU. Le cinéaste a confirmé que son film aurait une place très importante dans cette phase 5 et que le long-métrage allait apporter des changements conséquents et permanents à l’univers cinématographique Marvel :

Le lancement de la phase 5 est une chose vraiment excitante pour nous. C'est notre troisième film Ant-Man. Nous sommes une trilogie maintenant. Mais il se passe des choses dans ce film qui vont changer définitivement l'univers cinématographique Marvel. Et c'est amusant pour nous que Scott Lang soit au centre de ce changement.

Kang ©Marvel Comics

Il faut dire que Scott Lang va avoir fort à faire puisqu’il va devoir affronter le terrible Kang le conquérant. Ce voyageur temporel a été introduit dans la série Loki et devrait être, logiquement, le nouveau Thanos du MCU. Ce personnage va chercher à modifier le continuum temporel, à voyager dans le multivers et dans le monde quantique, et à changer le cours du temps pour modifier son propre présent (qui se situe dans notre avenir). C’est un antagoniste solide, qui sera ensuite au centre des deux films Avengers intitulés Avengers : The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars.

Mais Kang ne va pas être le seul méchant de Ant-Man and the Wasp : Quantumania. En effet, Marvel Studios a confirmé que M.O.D.O.K. allait faire son entrée dans le MCU à l’occasion du film de Peyton Reed. Rendez-vous le 15 février prochain pour découvrir comment Scott Lang va se débrouiller contre l’un des antagonistes le plus puissant de l’entièreté de l’univers Marvel Comics.