Qui est Kang le conquérant, peut-être le futur grand méchant du MCU ?

Kang le conquérant sera le grand méchant de "Ant-Man 3". Cet antagoniste culte des comics est un personnage extrêmement puissant, capable de rivaliser avec Thanos lui-même. Il est possible que ce soit le prochain grand méchant du Marvel Cinematic Universe (MCU). Mais alors, qui est Kang ?

Qui est Kang le conquérant ?

La nouvelle est tombée il y a peu. Kang le conquérant sera le grand méchant de Ant-Man 3. Toujours réalisé par Peyton Reed, le film présentera cet antagoniste culte des comics qui sera interprété par Jonathan Majors. Ant Man et la Guêpe, respectivement incarnés par Paul Rudd et Evangeline Lilly, vont avoir fort à faire avec ce personnage ultra puissant, capable de rivaliser avec Thanos lui-même.

Kang le conquérant est créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. Il apparaît pour la première fois dans une histoire centrée sur Les 4 Fantastiques. Kang est un personnage très complexe grâce à sa capacité à voyager dans le temps. Il revient régulièrement hanter Les 4 Fantastiques et les Avengers en changeant le continuum temporel. C'est un antagoniste extrêmement puissant qui demande des efforts surhumains aux plus grands héros de la Terre. Ce protagoniste, à l'allure si particulière, est un brillant savant, qui s'est forgé une armure qui lui confère de nombreux atouts. Ses capacités en ingénierie, son intelligence ultra développée et sa volonté inébranlable en font l'un des pires adversaires des Avengers au sein des comics. Kang est surtout célèbre pour sa capacité à voyager à travers le temps et les époques, cherchant constamment à dominer le monde pour rendre son avenir meilleur.

Le professionnel des voyages temporels

Kang a plusieurs identités, mais la plus célèbre demeure Nathaniel Richards, le père de Red Richards, aka Mr Fantastic. Il est né sur la Terre-6311, une autre planète que la Terre classique de l'univers Marvel : la Terre-616. En grandissant, il tombe sur une machine à voyager dans le temps créée par le puissant Fatalis. Avec l'aide de cette machine, il se construit un énorme vaisseau spatial, avec lequel il voyage à travers les âges. Il décide de remonter en Égypte ancienne, en 2950 av. J-C, et devient alors le pharaon Rama-Tut. À cette époque, il rencontre notamment le puissant mutant Apocalypse, avant que celui-ci ne développe ses pouvoirs.

Puis, à cause des 4 Fantastiques, il tente de retourner à son époque : le XXXIème siècle. Mais il la dépasse de 1000 ans et découvre un environnement sombre où il adopte une nouvelle identité : Kang le conquérant. Il se lance à la conquête de la planète et étend sa domination au reste de la galaxie. Mais à cause d'une époque où l'univers est en train de mourir, il décide de remonter le temps pour prendre le contrôle d'une ère plus fertile. En conséquence de ses nombreux allers et retours dans le temps, Kang crée de nombreuses versions alternatives de lui-même, dont une, célèbre pour sa puissance démesurée, dénommée Immortus.

Une autre déclinaison de Kang existe : Iron Lad. Il s'agit d'une représentation adolescente de Kang. Créée en 2005, cette autre version est un membre des Young Avengers, et reste du bon côté de la ligne. Il cherche à faire le bien, mais est constamment rattrapé par son avenir. Un personnage ambigu qui tente de modifier sa destinée. Si on en parle, c'est parce que Marvel Studios songe, depuis un certain temps maintenant, à introduire les Young Avengers dans le MCU. L'apparition de Kang dans Ant-Man 3 est peut-être un indice supplémentaire quant à l'arrivée de cette nouvelle équipe.

Pourquoi l'introduire dans Ant-Man 3 ?

Une question demeure cependant. Kang le conquérant est-il voué à devenir le prochain grand méchant du MCU ? Où sera-t-il simplement le méchant d'un film ? Après tout, Marvel Studios a déjà utilisé par le passé de grands antagonistes seulement pour une aventure. C'était le cas des puissants Ultron et Dormammu, des personnages cultes, et extrêmement puissants, exploités en one shot. Même s'il y a encore une chance qu'ils reviennent, ces antagonistes avaient le potentiel pour faire des méchants globaux du MCU, au même titre que Thanos et Loki. Pourtant, il n'en fut rien.

Alors Kang sera-t-il le futur grand méchant du MCU ou sera-t-il utilisé uniquement pour Ant-Man 3 ? La question demeure. Et malheureusement, on penche davantage pour la seconde hypothèse. Introduire un protagoniste de cette carrure dans Ant-Man 3 n'est pas annonciateur d'une réutilisation future du personnage. Ant-Man 3 demeurant un film mineur du MCU... De quoi faire rager les fans.

Mais l'arrivée de Kang suppose d'autres éléments. Il y a d'un côté les Young Avengers comme on en parlait plus haut. Mais pas seulement. L'introduction du personnage et de ses voyages temporels peuvent suggérer des modifications de la timeline et de gros changements, au même titre que la série WandaVision et que le film Doctor Strange et le multivers de la folie. Tant d'objets filmiques qui peuvent mettre un sacré bordel dans le MCU. L'arrivée de Kang insinue peut-être aussi l’introduction de Fatalis et des 4 Fantastiques. Mais ceci tient davantage de l'ordre de l'hypothèse fantasque. Bref, tout ça pour dire que l'entrée en scène de Kang est une excellente nouvelle pour les lecteurs de comics, et qu'on a hâte de découvrir le rendu sur grand écran. Ant-Man 3 est attendu courant 2023.