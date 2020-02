Ant-Man et la Guêpe : le réalisateur partage une photo de Kirk Douglas sur le tournage du film

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Hier, nous apprenions la triste nouvelle du décès de Kirk Douglas. Immense acteur de l’âge d’or Hollywoodien, il était une figure emblématique du cinéma américain. Depuis, nombreux sont les hommages, dont celui de Peyton Reed, qui partage une photo touchante du géant disparu.

Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans. Considéré comme l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma américain, les célébrités ont réagi à sa disparition. C’est notamment ce qu’a fait Peyton Reed, le réalisateur de Ant-Man, qui partage une photographie attendrissante de l’acteur sur son compte Twitter.

Kirk Douglas venait voir son fils sur le tournage

Sorti en 2015, Ant-Man est un des nombreux films du Marvel Cinematic Universe. Un long métrage sympathique, réalisé par Peyton Reed, qui a rapporté plus de 519 millions de dollars de recettes. Évidemment Marvel Studios a lancé une suite en 2018 : Ant-Man et la Guêpe. Côté casting, le studio s’est payé la présence de Michael Douglas, qui a même fait une courte apparition dans Avengers : Endgame.

Pour ceux qui ne le savent pas, Michael Douglas est évidemment le fils de Kirk Douglas. Ce dernier a rendu visite à son enfant sur le plateau de Ant-Man et la Guêpe en 2017. Peyton Reed partage un cliché de cette rencontre au sommet. On y voit Kirk Douglas qui regarde son fils essayer le casque de Ant-Man. Une photographie amusante et touchante de deux géants :

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

Michael Douglas essayait donc un casque de Ant-Man pour les besoins du deuxième opus, dans lequel il endosse brièvement le costume de l’homme fourmi. En effet, Hank Pym s’aventure dans le monde quantique à la recherche de son épouse coincée dans ce micro-univers. De même, une scène alternative du film a été tournée, dans laquelle Hank Pym et Janet van Dyne, interprétée par Michelle Pfeiffer, sont en mission. Une séquence qui n’a malheureusement pas été conservée au montage final.

Michael Douglas a confirmé que Ant-Man 3 était sur les rails, mais sans date de sortie officielle. Le tournage pourrait débuter courant 2022 pour une sortie en 2023.