Ant-Man 3 : Kang et Ant-Man s'affrontent dans un nouveau trailer spectaculaire

Scott Lang fait face à Kang le Conquérant dans les nouvelles images de "Ant-Man et La Guêpe : Quantumania", et l'affrontement s'annonce spectaculaire. Après son introduction dans le dernier épisode la saison 1 de "Loki", Jonathan Majors impressionne déjà.

Kang montre son royaume dans la nouvelle bande-annonce

Pour leur troisième aventure solo, Ant-Man (Paul Rudd) et La Guêpe (Evangeline Lilly) vont affronter Kang le Conquérant, super-vilain capable notamment de manipuler le temps. Tout le mystère de ce Ant-Man et La Guêpe : Quantumania réside dans la nouvelle dimension qu'ils vont explorer à leurs risques et périls, celle du royaume quantique, dimension sub-atomique de l'univers. Tout un alléchant programme qui est l'occasion de développer le super-vilain incarné par Jonathan Majors.

Kang le Conquérant (Jonathan majors) - Ant-Man 3 ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Voyage dans le temps et chaos quantique

C'est surtout lui qui fait la nouveauté de ces images, puisqu'on avait déjà eu un solide aperçu de l'univers de Ant-Man et La Guêpe : Quantumania dans le premier trailer sorti l'automne dernier. Et il faut bien reconnaître que l'acteur de Da 5 Bloods et The Harder They Fall porte l'armure et l'exosquelette de Kang le Conquérant à merveille. On comprend dans cette bande-annonce que la relation avec Ant-Man commence plutôt bien, avec Kang le Conquérant qui lui offre ses services : manipuler le temps.

Une opportunité que Scott Lang ne laisse pas passer, souhaitant rattraper le douloureux temps perdu avec sa fille Cassie (Kathryn Newton). C'est que maintenant, Avenger très populaire, il vit une célébrité qui lui a fait négliger les siens... Le prix à payer va prendre la forme d'un affrontement épique entre le super-vilain et le plus petit des super-héros.

Scott Lang : Ant-Man (Paul Rudd) - Ant-Man 3 ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Ant-Man et La Guêpe : Quantumania est, comme les deux premiers opus, réalisé par Peyton Reed. On retrouve à son casting Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, dans leurs rôles de Hank Pym et Janet van Dyne. Le film, 31e long-métrage du MCU, arrive le 15 février 2023 dans les salles de cinéma.