Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Kang le Conquérant se montre dans le trailer

Après deux opus réalisés par Peyton Reed, la saga Ant-Man se poursuit avec « Ant-Man : Quantumania ». Une troisième aventure qui vient de dévoiler ses toutes premières images à travers un trailer explosif et passionnant.

Ant-Man : le plus petit des héros

Ant-Man a rejoint le Marvel Cinematic Universe (MCU) en 2015, devant la caméra de Peyton Reed. Après un deuxième volet intitulé Ant-Man et la Guêpe et sa participation à Avengers : Endgame ; le plus petit des héros va revenir dans une troisième aventure en solitaire intitulée Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Toujours réalisé par Peyton Reed, ce troisième volet est attendu le 15 février prochain dans les salles obscures.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel Studios

Cette fois, Ant-Man, toujours incarné par Paul Rudd, va avoir fort à faire puisqu'il va se confronter au terrible Kang, introduit sous les traits de Jonathan Majors dans la série Loki. En attendant la sortie du film cet hiver, Marvel Studios vient de dévoiler la toute première bande-annonce de ce nouveau blockbuster. Et ça a l'air totalement dingue !

Une bande-annonce bourrée d'indices

Porté par la musique Goodbye Yellow Brick Road d'Elton John, cette bande-annonce, qui s’inscrit parfaitement dans la continuité des deux premiers films, met l'accent sur les personnages du film. Avec quelques inspirations empruntées à Les Gardiens de la Galaxie, cette nouvelle aventure va emmener nos héros dans le monde quantique.

Cassie Lang, cette fois interprétée par Kathryn Newton (qui succède à Emma Fuhrmann qui était le visage du personnage dans Avengers : Endgame), crée une machine qui emporte toute sa famille dans le monde quantique.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel Studios

Scott Lang (Paul Rudd), Hope van Dynhe (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas), Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer) et Cassie Lang se retrouvent tous plongés dans ce monde méconnu qui sera donc développé dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Se dégage alors un univers visuellement superbe, à la fois féérique et dangereux. Mais évidemment, derrière ce monde coloré et déconstruit, se cache une menace majeure : Kang !

Ce premier trailer met à la fois l'accent sur le personnage de Michelle Pfeiffer qui va se servir de son expérience pour guider sa famille dans le monde quantique ; et évidemment sur Kang, le prochain grand méchant du MCU. Ces premières images suggèrent également que Cassie Lang va être au centre de l'intrigue, pour ensuite l'ajouter aux Young Avengers. Enfin, on peut également apercevoir le tout premier visuel de Bill Murray, toujours dans un rôle tenu secret... Rendez-vous le 15 février 2023 !