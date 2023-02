Ant-Man et la Guêpe - Quantumania : les premiers avis sont tombés

"Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" arrive dans les salles le 15 février. La presse française a pu voir le film en avance et les premiers avis ne sont pas très positifs pour la nouvelle production Marvel.

La phase V débute avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Après Black Panther: Wakanda Forever (2022), Marvel démarre 2023 avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Si la première aventure d'Ant-Man (2015) avait conclu la Phase II du Marvel Cinematic Universe (MCU), cette fois l'Homme-fourmi a la lourde tâche de débuter la Phase V. L'occasion également pour Peyton Reed, toujours à la réalisation, d'introduire véritablement Kang (déjà présenté dans le final de Loki), grand méchant à venir des prochaines productions super-héroïques de Disney. Mais également de nous embarquer dans le monde quantique.

Paul Rudd - Ant-Man et la Guêpe : Quantumania ©Marvel

Car alors que Scott (Paul Rudd), Hope (Evangeline Lilly), Cassie (Kathryn Newton), Henry (Michael Douglas) et Janet (Michelle Pfeiffer) vivent une vie paisible à San Francisco, les choses vont se gâter à cause de leurs recherches sur le monde quantique. Toute la famille se retrouvant aspirée dans ce royaume mystérieux. Ils découvriront donc un univers fantastique, mais également Kang le conquérant.

Les avis de la presse française

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a été présenté à la presse française ce mardi 7 janvier, quelques jours avant la sortie officielle du film dans les salles. Aucune critique ne pourra être publiée avant la veille de la sortie, mais les journalistes présents ont tout de même pu exprimer leur ressenti sur Twitter. Et les avis ne sont pas extrêmement enjoués. Beaucoup trouvant le film visuellement pas à la hauteur, trop classique et ennuyeux.

Certains ont également noté la ressemblance avec l'univers de Star Wars, sans pour autant y voir un bel hommage.

Des retours bien moins positifs donc que du côté de la presse américaine, qui généralement s'extasie devant chaque production Marvel. De notre côté, sans aller jusqu'à trouver le film remarquable, on estime que Peyton Reed ne fait pas pire que les derniers Black Panther 2 et Thor: Love and Thunder. Un divertissement classique qui met en avant Kang (bien interprété par Jonathan Majors) dans un univers coloré.

Vous pourrez découvrir notre critique le mardi 14 février, et vous faire ensuite votre propre avis sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, dans les salles le lendemain.