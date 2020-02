Anthony Hopkins sera le coach de Mike Tyson dans le biopic Cus and Mike

Certains acteurs semblent loin de vouloir prendre leur retraite et ce n’est pas pour nous déplaire ! Sir Anthony Hopkins en est l’exemple parfait, puisqu’il s’apprête à monter sur le ring pour coacher Mike Tyson…

Anthony Hopkins, comédien britannique de 82 ans, a encore de beaux jours devant lui. L’acteur mondialement connu, notamment pour son interprétation du redoutable Hannibal Lecter, multiplie les projets ambitieux. Deadline vient d’annoncer le dernier en date, qui ne devrait pas déroger à la règle.

Hopkins campera l’un des deux premiers rôles du biopic Cus and Mike. Il jouera donc Cus D’Amato, légendaire entraîneur de Mike Tyson… Quelques mots sur l’histoire :

Le long-métrage racontera comment l’entraîneur, un homme à la fois rude et brillant, est devenu le père de substitution du boxeur dans ses jeunes années. Plus encore, le film montrera à quel point il l’a aidé à devenir un sportif de génie, quoique controversé, vénéré dans le monde entier.

La passion du sport

À la réalisation, Nick Cassavetes, réalisateur émérite d’Alpha Dog et N’oublie jamais. Le scénario est de Desmond Nakano, qui adapte ici le livre de Montieth Illingworth, Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal.

Cassavetes a admis que ce projet était comme un rêve pour lui. Travailler dans ce cadre précis avec Sir Anthony Hopkins semble le réjouir au plus haut point, d’autant que le cinéaste est un fan de la première heure de Tyson. Un projet porté par la passion, qui devrait donc satisfaire tant les critiques que les spectateurs.

À noter qu’un autre film centré sur le boxeur traînait dans les tiroirs d’Hollywood. Ce biopic devait unir Jamie Foxx (Django Unchained) à Martin Scorsese (Shutter Island). Toutefois, il semble pour le moment stagner dans limbes du développement… Mais peut-être n’est-ce que partie remise ?

Une chose est sûre, juste après sa nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour un second rôle dans Two Popes, Hopkins est sur tous les fronts. Les afficionados du comédien auront d’ailleurs le plaisir de le retrouver dans Italian Shoes, un film de Kenneth Branagh (inoubliable Gilderoy Lockhart dans le second volet d’Harry Potter). Il y sera question d’un chirurgien à la retraite qui, après s’est exilé sur une île, se trouve confronté à son passé quand le destin met sur sa route une ancienne conquête. Pour jouer l’ex dulcinée d’Hopkins, une autre pointure britannique, Judi Dench (Skyfall). Une rencontre entre deux monstres sacrés qui devrait faire des étincelles !

Et puis, sait-on jamais, peut-être croisera-t-on l’acteur au détour de la saison 3 de Westworld, dont le sublime trailer a récemment été dévoilé ?