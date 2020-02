Westworld saison 3 : HBO dévoile le spectaculaire trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

« Westworld » va enfin revenir avec une saison 3 très attendue. A quelques semaines de sa diffusion, HBO nous livre une dernière bande-annonce passionnante qui fait encore plus grandir la hype autour de cette saison.

C’est peu dire qu’on l’attend avec impatience cette saison 3 de Westworld ! La saison 2 ayant déjà franchi un cap et offert son lot de moments grandioses au sein du parc. Mais maintenant que le récit va se développer hors de l’enceinte, on sait que le show va pouvoir aller encore plus loin, aussi bien visuellement que dans l’histoire.

Une fois n’est pas coutume, HBO maîtrise à la perfection la promotion de Westworld. Jusqu’à présent, outre une première bande-annonce montrant des images de la saison 3, on avait pu apprécier des coups de com’ plus originaux, comme cette vidéo de présentation de l’entreprise fictive Incite, présentée comme une concurrente de Delos. Mais aujourd’hui on ne va pas bouder notre plaisir devant la nouvelle bande-annonce offerte par HBO.

Un combat ultime à venir entre Dolores et Maeve

On entre ainsi encore plus dans le monde réel, pourtant interdit aux machines. Mais on le sait, Dolores compte changer les choses. Pour cela, elle rencontrera un nouveau personnage interprété par Aaron Paul. Egalement on retrouvera Maeve, engagé par Vincent Cassel pour trouver et tuer Dolores. On a absolument hâte de voir ces deux-là s’affronter durant cette saison 3 de Westworld qui, encore une fois, semble passer un véritable cap.

Bien sûr, tout reste encore assez mystérieux. La série ayant pour habitude de nous balader entre les époques et faire changer de camp les personnages, laissant toujours planer le doute sur la véracité de ce que l’on voit, on ne peut pas dire avec précision de quoi retournera cette saison 3. Il n’empêche que le voyage s’annonce passionnant, aussi bien dans le monde futuriste représenté que dans les reproductions de décors bien connus (ici la Seconde Guerre mondiale).

Bref, la hype est plus grande que jamais avec Westworld saison 3. Et notre patience devrait être récompensée. Réponse à partir du 15 mars sur HBO, et en US+24 sur OCS pour la France.